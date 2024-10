Predator: Ein neuer Film wurde heimlich gedreht und jetzt starten 2025 gleich zwei davon

Es sieht ganz danach aus, als würde 2025 zusätzlich zu Badlands ein animierter Predator-Film mit Piraten und Samurai starten. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Nach seinen Auseinandersetzungen mit Arnold Schwarzenegger und Donald Glover hat der Predator eher gestrauchelt, aber spätestens mit Prey zu alter Stärke gefunden. Jetzt steht für 2025 die nächste Großwildjagd der Yautja in den Startlöchern, sobald Predator: Badlands von Regisseur Dan Trachtenberg in den Kinos startet.

Dabei handelt es sich um ein separates Projekt zu Prey 2, an dem Trachtenberg ebenfalls arbeitet und für den Amber Midthunder in der Rolle von Naru zurückkehren soll. Konkrete Details zu Badlands halten sich im Moment in Grenzen, wir wissen lediglich, dass sich der neue Film erneut um eine weibliche Hauptfigur drehen soll.

2025 starten gleich zwei neue Predator-Filme

Jetzt gibt es aber überraschende Neuigkeiten, denn laut dem Präsidenten von 20th Century Fox erscheint 2025 noch ein zweiter Predator-Film! An dem hat Dan Trachtenberg offenbar klammheimlich gearbeitet, wie Steve Asbell gegenüber TheHollywoodReporter durchblicken lässt:

Nach dem Erfolg von Prey kam Dan auf uns zu und meinte, er wolle Prey 2 nicht machen. Wir haben gefragt Was willst du dann machen? Daraufhin ratterte eine ganze Liste an Ideen herunter, die alle ziemlich verrückt, aber sehr cool waren. Zwei davon haben wir tatsächlich umgesetzt. 2025 kommen zwei [Predator-Filme] heraus. Über den einen kann ich noch nichts sagen, aber der andere ist ein Live-Action-Predator mit Elle Fanning, der gerade in Neuseeland fertig gedreht wurde.

0:44 Prey: Im neuen Predator-Film tritt der Außerirdische gegen amerikanische Ureinwohner an

Legt sich der Predator mit Piraten und Samurai an?

Auffällig ist hier, dass Steve Asbell Badlands explizit als Realfilm bezeichnet. Passend dazu kamen in den letzten Tagen immer mehr Gerüchte aus unterschiedlichsten Quellen auf (wie zum Beispiel gegenüber Gizmodo), dass es sich bei dem zweiten Predator-Film um ein Animationsprojekt handelt.

Dabei soll der Film einem Anthologie-Konzept folgen und unterschiedlichste Predator auf allerlei Figuren der Menschheitsgeschichte loslassen - wie zum Beispiel Piraten und Samurai. Ob der zweite Predator-Film für das kommende Jahr ebenfalls im Kinostart oder nur beim Streamingdienst Disney Plus landet, bleibt abzuwarten.

Zumindest für Predator: Badlands steht derweil schon mal der Release-Termin fest: Der neueste Sci-Fi-Film von Regisseur Dan Trachtenberg startet am 7. November 2025 in den Kinos.

Übrigens: Zu diesem Datum sollte ursprünglich eigentlich erst das MCU-Reboot von Blade mit Mahershala Ali anlaufen. Doch die Probleme bei diesem Projekt reißen nicht ab und aktuell muss die geplante Rückkehr von Blade sogar gänzlich ohne Release-Termin auskommen. Mehr dazu erfahrt ihr unter den Links oben.