Alien: Der offizielle Name für die neue Serie bestätigt das wohl wichtigste Story-Detail

Erst ein Film, dann eine TV-Serie. Dieses und kommendes Jahr gibt es für Alien-Fans einiges zu gucken. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Für Fans des Xenomorphs brechen rosige Zeiten an! Schon bald startet mit Alien: Romulus ein neuer Kinofilm und kurz darauf lässt auch eine Alien-Serie nicht mehr lange auf sich warten. Irgendwann 2025 soll das Projekt von Noah Hawley erscheinen, das jetzt offiziell einen Namen verpasst bekommt.

Die Serie hört laut John Landgraf (via Variety), der daran als FX chairman beteiligt ist, auf den Titel Alien: Earth . Und damit werden die vorangegangenen Infos zur Story bestätigt, die bereits zuvor aufgeschlagen waren. Mit Alien: Earth geht es auf die Erde!

In die Vergangenheit und auf die Erde

Dabei handelt es sich definitiv eine bewusste Entscheidung. Denn Hawley will mit seiner Serie beleuchten, wie ein Szenario aussehen würde, wenn man mit Alien(s) mal nicht auf engstem Raum eingesperrt ist.

Die Alien-Serie spielt sich außerdem circa 30 Jahre vor den Geschehnissen des ersten Films von 1979 ab. Damit schlägt Alien: Earth theoretisch in dieselbe Kerbe wie Prometheus, allerdings ignoriert Noah Hawley die eher ungeliebten Prequels von Ridley Scott.

Hawley, der für ausgezeichnete Projekte wie zum Beispiel Fargo oder Legion verantwortlich ist, geht sogar so weit, Prometheus und Alien: Covenant als absolut nutzlos für seine eigene Serie zu bezeichnen. Übrigens ganz im Gegensatz zu Fede Alvarez, der mit seinem Romulus-Film wirklich alle vorangegangenen Teile der Reihe berücksichtigt.

Alien: Earth soll gleich mehrere Staffeln bekommen

Ein konkreter Release-Termin steht für Alien: Earth aktuell nicht fest. Allerdings gibt John Landgraf ein vielversprechendes Update, was den momentanen Entwicklungsprozess der Serie angeht. Ihm zufolge befindet sich das Projekt bereits in der Postproduktion, womit ein Start Anfang 2025 durchaus realistisch wäre.

Landgraf zeigt sich auch bezüglich der Zukunft von Alien: Earth recht optimistisch. Hawley ließ bereits zuvor durchblicken, eine Geschichte über mehrere Staffeln hinweg erzählen zu wollen. Und Landgraf zufolge könnte Hawley sogar schaffen, zwei weitere Seasons zu schreiben, bevor er sich wieder an die Arbeit an Staffel 6 von Fargo macht.

Zum Cast der Alien-Serie zählen übrigens Darsteller wie Sydney Chandler, Timothy Olyphant, Essie Davis, Alex Lawther, Kit Young oder Adarsh Gourav. Die Weyland-Yutani Corporation soll ebenfalls eine tragende Rolle in der Handlung von Earth einnehmen.

Am 15. August 2024 startet jetzt aber erstmal Alien: Romulus in den deutschen Kinos. Was ihr dazu wissen solltet, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Alien-Serie von Noah Hawley? Was ist eurer Meinung nach der beste und was der schlechteste Teil des Sci-Fi-Horror-Franchises? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!