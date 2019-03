Risk of Rain 2 kündigte der Entwickler Hopoo Games bereits im Jahr 2017 an. 2018 folgte dann die Ansage, dass das Spiel noch im Frühjahr dieses Jahres in die Early-Access-Phase starten soll. Jetzt gibt es den Roguelite-Plattformer bei Steam.

Den Machern zufolge soll Risk of Rain 2 etwa ein Jahr im Early Access verbleiben. Bis zum fertigen Release will das Team mehr Inhalte, ein Ende und einen finalen Bosskampf einbauen. Wie auch beim Vorgänger wehrt ihr euch zusammen mit Freunden gegen allerlei Monstergesocks.

Das bietet Risk of Rain 2

Koop-Roguelite: Koop für bis zu vier Spieler

Koop für bis zu vier Spieler Unendlich Level: Die Level werden zufällig generiert, was für Abwechslung sorgen soll.

Die Level werden zufällig generiert, was für Abwechslung sorgen soll. Neue Charaktere: Insgesamt 10 Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten wie den Artificer, MUL-T und alte Bekannte aus Teil 1 wie Engineer und Huntress

Insgesamt 10 Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten wie den Artificer, MUL-T und alte Bekannte aus Teil 1 wie Engineer und Huntress Bosskämpfe: 12 Bossgegner werdet ihr treffen können.

12 Bossgegner werdet ihr treffen können. Viele Gegenstände: Über 100 Items soll es im fertigen Spiel geben.

Über 100 Items soll es im fertigen Spiel geben. Hintergrundgeschichte: Über diverse Tagebucheinträge und Sammlungen erfahrt ihr mehr über die Welt von Risk of Rain.

Über diverse Tagebucheinträge und Sammlungen erfahrt ihr mehr über die Welt von Risk of Rain. 3D-Grafik: Statt einem 2D-Stil wie der erste Teil, setzt Risk of Rain 2 komplett auf 3D.

Statt einem 2D-Stil wie der erste Teil, setzt Risk of Rain 2 komplett auf 3D. Prismatic Trials: Ein neuer Challenge-Modus, in dem ihr eure Zeiten mit Spielern auf aller Welt vergleichen könnt

Kein Steam-Exklusivdeal

Die Ankündigung der Early-Access-Phase von Risk of Rain 2 machte Randy Pitchford während der PAX East Präsentation von Gearbox. Er gab zudem an, dass Valve einen Exklusivdeal mit Gearbox und Hoboo Games ausgehandelt hat. Eine Aufzeichnung der Präsentation könnt ihr euch im hier eingebetteten Youtube-Video von IGN ansehen. Der Teil zu Risk of Rain 2 beginnt ab Minute 21.

Diese Aussage kann missverstanden werden. Es handelt sich hierbei nicht um eine Vereinbarung, die Risk of Rain 2 an den Steam-Store bindet. Ihr erhaltet allerdings bei einem Kauf über Valves Plattform eine kostenlose zweite Kopie des Spiels. Dieses Angebot ist nur noch heute, am 30. März 2019, gültig. Risk of Rain 2 kostet in etwa 18 Euro.

