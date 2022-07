Robocop: Rogue City erfüllt im ersten Gameplay-Trailer den Traum aller Filmfans

Vor einem ganzen Jahr wurde RoboCop: Rogue City angekündigt, jetzt gibt es endlich erstes Gameplay zum neuesten Teyon-Shooter - mit einem ganz besonderen Schmankerl für Fans. Damit ist jedoch nicht der bald anstehende Release im Januar 2023, sondern die Rückkehr des originalen RoboCop-Darstellers Peter Weller gemeint. Wir liefern euch alle Infos.

RoboCop enthüllt erstes Gameplay und Release

Das zeigt das erste Gameplay: Rogue City führt uns zurück in das altbekannte Setting des dystopischen Detroits. Dort regiert wie gewohnt die Kriminalität, der nur ein Mann beziehungsweise eine Maschine Einhalt gebieten kann: RoboCop. Im ersten Gameplay-Trailer bekommen wir einen Vorgeschmack darauf, wie sich das spielen soll.

So schießt sich RoboCop nicht nur mit seiner modifizierten Beretta 93R-Maschinenpistole durch das leicht cyberpunk-eske Setting, sondern macht auch von Nahkampfangriffen Gebrauch. Dabei bekommt es der Polizist nicht nur mit menschlichen Gegnern, sondern auch mit dem Kampfroboter ED-209 zu tun. Allerdings braucht es dieses Mal nicht zwangsläufig eine Treppe, um das Ungetüm in die Knie zu zwingen.

Übrigens soll Erkundung in RoboCop: Rogue City eine wichtige Rolle spielen, während wir in Multiple-Choice-Dialogen kleinere Entscheidungen treffen dürfen. Elemente, die Teyon-Fans bereits aus Terminator: Resistance kennen dürften. Werft aber am besten einfach mal selbst einen Blick in den neuen Gameplay-Trailer zu Rogue City:

Um was geht’s in Rogue City? So richtig viele Details zur Handlung des RoboCop-Shooters gibt es derzeit nicht. Wir wissen lediglich, dass die Story an die ursprüngliche Filmtrilogie anschließt. Das Kino-Reboot von 2014 und sämtliche TV-Serien werden ignoriert. Es ist also erstmal Geduld angesagt, bis weitere Infos aufschlagen.

Wer sind die Entwickler? Teyon wagt sich mit RoboCop: Rogue City nicht zum ersten Mal an eine Lizenzumsetzung. Das Studio entwickelte bereits Rambo: The Video Game und Terminator: Resistance. Gerade Terminator überzeugte zwar nur bedingt spielerisch, aber dafür mit riesiger Detailverliebtheit und einer stattlichen Palette Fan-Service. Falls euch das erste Gameplay zu Rogue City nicht von den Socken haut, könnte euch RoboCop zumindest in diesen Belangen überzeugen.

Warum genau, könnt ihr übrigens in meiner persönlichen Kolumne zum Spiel nachlesen:

51 11 Meinung zu RoboCop: Rogue City Dieser Shooter erfüllt einen Traum, der älter ist als ich selbst!

Wer verkörpert RoboCop im Spiel? Dass Schauspieler Peter Weller für Rogue City dem stählernen Polizisten Aussehen und Stimme leiht, dürfte jeden Kino-Nostalgiker glücklich stimmen. Der mittlerweile 86-jährige Schauspieler verkörperte schon in Paul Verhoevens Klassiker von 1987 Alex Murphy, kehrte aber nach RoboCop 2 erst wieder für den Aftermath-DLC von Mortal Kombat 11 zurück.

Wann erscheint der Ego-Shooter? RoboCop: Rogue City soll im Juni 2023 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Einen konkreten Release-Termin gibt es aktuell nicht. Wir bleiben für euch natürlich am Thema dran. Hier könnt ihr übrigens auch nochmal einen Blick in den ersten Ankündigungstrailer werfen:

Was haltet ihr vom ersten Gameplay zu RoboCop: Rogue City? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Rückkehr von Peter Weller als Alex Murphy? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!