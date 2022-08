Das Open-World-Rollenspiel Ravenbound verändert sich nach jedem Tod

Die gamescom 2022 fährt in den ersten Tagen schon mit so einigen spannenden Ankündigungen und neuen Trailern auf. Zuerst gab auf der Opening Night Live am Dienstag viel Neues zu sehen und am Mittwoch ging es mit der Future Games Show weiter. Gestern bekamen wir außerdem einen ersten Trailer zu Ravenbound zu Gesicht, einem Action-Rollenspiel mit hübscher Open World, das schon bald erscheinen soll. Wie sich das spielen soll und welche besonderen Features es uns bietet, erfahrt ihr hier.

Eine schöne, aber tödliche Welt

Der erste Trailer deutet bereits an, auf was wir uns in Ravenbound einlassen: In die von nordischen Mythen inspirierte Welt Ávalt werden wir als Gefäß für eine mächtige, von alten Göttern erschaffene Waffe geschickt. Unsere Aufgabe ist es, das Land von dunklen Mächten zu befreien. Und davon gibt es wohl ziemlich viele: Im Trailer und auf Screenshots sehen wir Draugr, Trolle, Hexen, Waldgeister und mehr.

Wie spielt sich das?

Herausfordernde Kämpfe: Offensichtlich geht es in der Open World von Ravenbound weniger ums Erkunden und Abschließen von Quests, sondern vor allem um knackige Kämpfe, die wir wohl ausschließlich im Nahkampf bestreiten. Wir kämpfen gegen einzelne Gegner, aber auch gegen ganze Horden. Ausweichen ist außerdem sehr wichtig, denn etwa die riesige Faust eines Trolls mit Schwert oder Schild zu blocken, ist sicher keine gute Idee.

Jeder Tod verändert das Spiel: Bei unserem Tod geht der aktuelle Charakter für immer verloren. Erlernte Fähigkeiten geben wir aber an den nächsten Seelenwirt weiter, der unsere Reise fortsetzt. Außerdem ermöglicht es nur der Tod, auf das Deckbau-Feature zuzugreifen. Hier wählen wir jedes Mal stärkere Karten für den nächsten Durchlauf, die über eure Ausrüstung, Waffen und Magie entscheiden. Wir werden also nach Roguelike-Art immer stärker, bis wir es irgendwann ans Ende des Spiels schaffen.

Die besten Spiele der gamescom

Wenn ihr mehr zu den Neuankündigungen der Gamescom erfahren wollt, dann schaut euch am besten in unserem FYNG-Bereich um. Hier erfahrt ihr etwa, welche 7 Spiele unsere Redaktion bisher am meisten begeistert haben. In unserem Podcast geht es dagegen um die große Überraschung von Deck 13:

Was haltet ihr von Ravenbound? Gefällt euch die düstere Fantasy-Welt, mit nordischen Anklängen? Spielt ihr einfach gerne Roguelike-Spiele? Oder lässt euch der Titel eher kalt, weil ihr nicht bei jedem Tod von vorne beginnen wollt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!