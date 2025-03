Rollenspiel zu The Walking Dead: Das Zombie-Pen&Paper könnt ihr bald auf Deutsch erleben

Ihr könntet in der Zombie-Apokalypse besser überleben als Rick? Beweist es!

Mit einer Gruppe aus Überlebenskünstlern durch die Lande ziehen und dabei haufenweise Monster bekämpfen? Das macht schon bei D&D-Spaß, doch auch in der Zombieapokalypse lässt sich so ein Leben einrichten. Da überrascht es nicht, dass abseits von Fantasy auch die zombieverseuchte Gegenwart ein beliebtes Setting in der Welt der Pen&Paper-Rollenspiele darstellt.

Das wohl beliebteste Zombie-Universum bekam 2023 sein erstes vollständiges Rollenspiel dieser Art und nennt sich The Walking Dead Universe. Im Juli 2025 erscheint dieses Regel-Grundgerüst auch auf Deutsch!

0:32 The Walking Dead gibt es auch als Pen&Paper-Rollenspiel!

Darum geht's

Natürlich dreht sich in The Walking Dead Universe alles um die wandelnden Toten, die nach dem Ausbruch eines plötzlich auftretenden Zombie-Virus die gesamte Welt überrennen. Jegliche Zivilisation geht in die Brüche, Städte werden von Horden aus Untoten dominiert, die wenige Überlebenden gehen sich gegenseitig an die Gurgel.

Es ist ein düsteres Universum, in dem vor allem das eigene Überleben im Fokus steht – aber wo gerade deshalb auch häufig knifflige Fragen rund um Freundschaft, Vertrauen, Moral und Menschlichkeit gestellt werden.

Im Pen&Paper liegt der Fokus vor allem auf Sandbox-Kampagnen. Ihr bekommt von dem Regelbuch also in erster Linie ein schnell zu erlernendes Regelsystem an die Hand, Hilfe bei der Abenteuergestaltung sowie eine Auswahl an Klassen, aus denen ihr euch euren Charakter zusammenbastelt. Insgesamt gibt es 12 verschiedene Hintergründe, die sich auf das Leben vor dem Ausbruch beziehen:

Der Kriminelle

Die Doktorin

Der Bauer

Die Hausfrau

Das Kind

Die Polizistin

Der Niemand

Die Ausgestoßene

Der Politiker

Der Priester

Der Wissenschaftler

Der Soldat

Welche Abenteuer ihr mit diesen Figuren erlebt, liegt weitestgehend an euch und an eurer Spielleitung. Das Buch gibt euch viel an die Hand, um eure eigenen Kampagnen und Schauplätze zu gestalten. Die Heldengruppe muss sich um ihren sicheren Hafen kümmern, Vorräte suchen und kriegt es immer wieder mit Horden an Zombies und konkurrierenden Überlebenden zu tun.

Das steckt in dem Rollenspiel

Das Rollenspiel zu The Walking Dead wurde im Original vom Verlag Free League veröffentlicht, die bereits mit Rollenspielen wie Mörk Borg, The One Ring oder Tales from the Loop viele hochgeschätzte Rollenspiel-Systeme unter die Leute brachten. In Deutschland wird The Walking Dead von Ulisses Spiele herausgebraucht, die vor allem für Das Schwarze Auge bekannt sind.

Viele Inhalte gibt es zu dem noch verhältnismäßig jungen Rollenspiel bisher nicht. Das Angebot umfasst das Grundregelwerk sowie das Starterset, außerdem ergänzendes Spielmaterial wie ein Spielleiterbildschirm und zwei Würfelsets.

Es gibt noch keine vorgefertigten Abenteuer, abseits zweier Szenarien jeweils im Starterset und im Grundregelwerk. Allerdings ist das Spiel auch mehr darauf ausgelegt, dass ihr eure eigenen Abenteuer erlebt. Wahlweise sogar in eurer eigenen Heimatstadt, falls euch danach wäre.

Ihr müsst aber eben damit rechnen, selbst ein wenig Inspiration für Setting und Geschichten mitzubringen, damit eure Gruppe an Überlebenden auch genug zu tun bekommt.