Eine der coolsten Steampunk-Welten bekommt bald ihr eigenes Pen&Paper-Rollenspiel

Fallen London erlaubt euch ein paar schaurige Stunden mit Freunden in einem wundervoll düsteren Setting.

Seit über 15 Jahren leben Fans von Fallen London in einer düsteren, verzerrten Version des viktorianischen London. Das Rollenspiel-Setting stammt ursprünglich aus einem browserbasierten Textrollenspiel, bildete dann den Hintergrund für einige durchaus gelobte PC-Spiele und soll jetzt als Pen&Paper-Setting abermals aufleben.

Auf Kickstarter läuft seit dem 11. Februar eine neue Kampagne der Rollenspiel-Profis von Magpie Games. Der Verlag vertreibt einige bei Pen&Paper-Fans recht beliebte Rollenspiele, wie etwa Avatar: Legends, Masks oder auch Root.

Die Kampagne Fallen London: The Roleplaying Game ist stark gestartet und hat sein Crowdfunding-Ziel bereits pulverisiert. 47.000 Euro waren angefragt, 655.000 Euro wurden bislang eingenommen. Noch sind aber nicht alle Stretchgoals geknackt worden.

Fallen London: Die düstere Steampunk-Welt könnt ihr bald auch am heimischen Spieltisch durchqueren

Das ist an der Welt besonders

Ein Grund für den großen Erfolg der Kickstarter-Kampagne findet sich zweifellos in der Spielwelt, die bereits vor 15 Jahren als Setting für das Browser-Rollenspiel viel Zuspruch fand. Falls ihr mal Sunless Sea oder Sunless Skies gespielt habt, kennt ihr sie sogar! Die beiden Action-Rollenspiele erschienen 2015 sowie 2019 und kamen bei Fans wie Kritikern äußerst gut an.

In Fallen London verschlägt es euren selbst erstellten Helden oder eure Heldin ins viktorianische London, allerdings in einer ziemlich verzerrten Version davon. Die Stadt ist hier im Jahr 1859 immerhin von Fledermäusen (richtig gelesen) entführt und in den Untergrund namens The Neath gebracht worden. An diesem düsteren Ort stand die ehemalige Weltstadt jetzt 40 Jahre lang und wurde von dieser unwirklichen Umgebung zunehmend verändert.

Charaktere setzen sich aus vier Attributen zusammen, die zeigen, wie gefährlich, aufmerksam, überzeugend oder heimlich sie sein können.

Das Ergebnis ist nach wie vor das düstere, gotische Stadtbild, samt Gaslampen, Zylindern und langen Mänteln, wie man es aus dieser Zeit kennt. Allerdings könnt ihr auf den Straßen der Stadt auch seltsamen Gestalten treffen. Darunter Tintenfischköpfige Humanoide oder kulturschaffende Ratten – selbst Dämonen der Hölle huschen durch die dreckigen Gassen der Stadt. Vor allem spielt der Tod nur noch eine untergeordnete Rolle, da viele Menschen früher oder später zurückkehren.

Ein perfekter Sandkasten für etliche Geschichten rund um große Mysterien, düstere Intrigen und selbstzerstörerischer Ambition.

So funktioniert das Spiel

Als Pen&Paper-Rollenspiel geht es in Fallen London natürlich darum, dass ihr euch mit gleich gesinnten zusammenschließt und gemeinsam Aufträgen nachgeht, um auf ein bestimmtes Ziel hinzuarbeiten. Dabei lenkt eine Spielleitung die Welt und alle ihre Bewohner, mit denen ihr interagiert.

Als Würfelsystem setzt Fallen London auf ein eigenes Regelwerk, das auf sechsseitige Würfel zurückgreift. Je mehr Vorteile euer Charakter bei einer bestimmten Probe vorweisen kann, desto mehr Würfel nimmt sein Spieler für die Probe in die Hand. Beispielsweise einen für jeden Attributspunkt, einen für besondere Fähigkeiten, einen für ein hilfreiches Item und einen für günstige Umstände.

Mit diesen Würfeln müsst ihr mindestens eine Fünf oder Sechs würfeln, um zumindest nicht komplett zu scheitern. Je mehr solcher Erfolge, umso besser fällt die Probe aus. Habt ihr drei oder mehr Fünfer und Sechser, war die Probe ein spektakulärer Erfolg!

Jeder Held und jede Heldin hat dazu eine oder mehrere Obsessionen, die zusätzliche Boni bei Proben geben können. Doch kann das auch dazu führen, dass der Charakter irgendwann den Verstand verliert. Fallen London soll vor allem ein narratives System werden, das für Kämpfe oder Verfolgungsjagden auf »Minispiele« namens Konflikte setzt, aber erwartet kein groß ausgearbeitetes Kampfsystem.