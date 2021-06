Als Microsoft und Obsidian Entertainment während des Xbox Game Showcase Livestreams im Juli 2020 das Rollenspiel Avowed vorstellten, zeichnete sich schon ein sehr spannender Titel ab. Nun steht die E3 2021 vor der Tür und Spieler fragen sich, ob endlich Neues gezeigt wird.

Insider sind sich nicht einig, ob Microsoft Avowed auf der E3 zeigt

Im Rahmen des »The Game Mess Show«-Podcasts erklärte der bekannte Branchen-Insider Jeff Grubb, dass wir Avowed nicht auf der E3 sehen. Allerdings muss er natürlich nicht recht haben. Denn ResetEra-User sponger, der schon früher mit einigen Leaks rund um Obsidian Entertainment und inXile richtig lag, widerspricht ihm.

sponger erklärt:

"Laut meinen Informationen bekommen wir einen Trailer für das große Spiel der E3. Avowed wird dieses Jahr gezeigt und das Spiel befindet sich in einem großartigen Zustand. Es liegt außerdem beinahe komplett im Zeitplan."

Außerdem zeigt sich sponger von der Aussage von Jeff Grubb irritiert. Denn er hatte die Info, dass ein Gameplay-Trailer präsentiert wird.

"Ich möchte auch nicht spekulieren, da ich weiß, dass Jeff eine großartige Bilanz hat - es könnte mit der Planung zu tun haben, aber das Spiel ist in einem guten Zustand und es wird dieses Jahr gezeigt. Nach dem Gespräch war ich überzeugt, dass es ein Gameplay-Trailer für die E3 sein würde. Jetzt bin ich ziemlich verwirrt."

Es wäre also denkbar, dass wir Avowed nicht auf der E3 sehen, sondern bei einem anderen Event in diesem Jahr.

Den Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Was ist Avowed?

Das neue Rollenspiel der Macher von Pillars of Eternity sieht im ersten Trailer ziemlich spannend aus. Gespielt wird offenbar aus der Ego-Perspektive. Das Spiel erweckte daher den Eindruck eines Konkurrenten für The Elder Scrolls 5: Skyrim. Wie sehr sich beide Spiele ähneln, lässt sich noch nicht sagen. Hinweise deuten aber starke Ähnlichkeiten an:

Avowed versetzt euch wieder in die Fantasywelt Eora, allerdings in eine andere Gegend, die noch nicht von PoE 1 und 2 behandelt wurde. Hoffentlich erfahren wir bald mehr.

Glaubt ihr, dass Avowed auf der E3 gezeigt wird? Was erwartet ihr vom Rollenspiel?