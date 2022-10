RTX 4080 & Co.: Kauft ihr euch die neuen Grafikkarten direkt zu Release?

Nach zwei Jahren Pause bringt Nvidia mit der Ada-Lovelace-Generation beziehungsweise den RTX-4000-Grafikkarten endlich wieder neues Futter für Spieler auf den Markt. Schon am kommenden Mittwoch, den 12. Oktober, ist es soweit und der Release steht an. Aber habt ihr überhaupt vor, direkt zum Start zuzuschlagen?

Genau das wollen wir von euch wissen und haben deshalb eine passende Umfrage zu dieser Frage erstellt. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme und sind schon sehr gespannt, wie groß euer Interesse an der neuen Generation ausfällt!

Falls ihr vorab schon mal einen Blick auf das neue Flaggschiff in Form von Nvidias Founders Edition der Geforce RTX 4090 werfen wollt, könnt ihr das im folgenden Unboxing-Video tun. Die ausladenden Dimensionen springen dabei schnell ins Auge, worauf wir auch im folgenden Abschnitt nochmal näher eingehen.

Alles Wichtige zu den neuen Geforce-Grafikkarten

Um eine Kaufentscheidung treffen zu können, ist es wichtig, möglichst viele Informationen zur Hand zu haben. Wir haben in verschiedenen Artikeln bereits alles Wichtige zu RTX 4000 für euch zusammengefasst.

Welche Infos das genau sind und worum es dabei jeweils geht, erfahrt ihr in der folgenden Übersicht. Tests mit unabhängigen Benchmarks fehlen dabei noch, das wird sich aber spätestens zum Release ändern.

Die Basis-Daten: Alles zu Specs, Release, Preisen und Performance: Von den verschiedenen Modellen, die zum Start erscheinen, über ihre technischen Eckdaten und Preise bis hin zu den neuen Features der RTX-4000-Generation findet ihr hier alle Basisinfos, die ihr zu den neuen Grafikkarten braucht.

Extremer Stromverbrauch und schmelzende Kabel: Alles zu den Netzteil-Sorgen um RTX 4000: Der Stromverbrauch von Grafikkarten steigt auch mit RTX 4000 wieder ein gutes Stück an. Viele fragen sich deshalb, ob sie ein neues Netzteil brauchen und was es mit den Berichten über schmelzende Adapter-Kabel auf sich hat. Wir beantworten alle wichtigen Fragen dazu für euch.

Riesige Grafikkarten und Gewichtsprobleme: Die RTX 4090 könnte zu schwer für euren Rechner sein: Der hohe Stromverbrauch bringt auch ausladende Kühllösungen mit sich, die für besonders schwere Grafikkarten sorgen können, insbesondere im Falle des Flaggschiffs RTX 4090. Was es damit auf sich hat und wie ihr Abhilfe schaffen könnt, klärt der oben verlinkte Artikel.

Watt-Wahnsinn bei neuen Grafikkarten: Wie schlimm ist es mittlerweile wirklich? Wenn ihr wissen wollt, wie stark der Stromverbrauch von Nvidias Top-Modellen in den letzten 16 Jahren tatsächlich angestiegen ist, findet ihr die Antwort darauf in diesem Artikel. So viel sei schon jetzt verraten: Auf erstaunliche Stabilität folgten in den letzten Jahren in der Tat deutlich höhere Verbrauchswerte.

Wir freuen uns nicht nur über eine rege Teilnahme an unserer Umfrage, sondern auch über eure Gründe für oder gegen einen Kauf einer neuen RTX-4000-Grafikkarte. Schreibt also gerne in die Kommentare, welche Option ihr gewählt habt und wieso.