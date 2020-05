Ryzen 3000 wird schneller – Neue AMD-Prozessoren schon im Juli?

Kurz nachdem Intel seine neuen Comet-Lake-S-Prozessoren um das Top-Modell Core i9 10900K veröffentlicht hat, gibt es Gerüchte über neue CPUs von AMD (via Wccftech). Damit geht der CPU-Kampf gegen Intel in die nächste Runde.

Drei neue Ryzen-3000-Prozessoren: Genauer gesagt soll AMD die aktuellen Ryzen-Modelle Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 3800X und Ryzen 9 3900X durch die neue CPUs mit höheren Taktraten ersetzen. Außerdem erhalten sie den Namenszusatz »XT«, den wir bislang nur von Radeon-Grafikkarten kennen:

Ryzen 5 3600 XT (4,0/4,7 GHz statt 3,8/4,4 GHz)

Ryzen 7 3800 XT (4,2/4,7 GHz statt 3,9/4,5 GHz)

Ryzen 9 3900 XT (4,1/4,8 GHz statt 3,8/4,6 GHz)

An der Kernzahl ändert sich nichts, es handelt sich also weiterhin um CPU mit sechs (3600 XT), acht (3800 XT) und zwölf Kernen (3900 XT).

Warum neue CPUs vor Ryzen 4000?

Grundsätzlich ist AMD mit Ryzen 3000 bereits ohne neue Modelle gut gegen Intel aufgestellt. Daran ändert auch der Comet-Lake-Release nichts, wie unser Test des Core i9 10900K zeigt:

Da AMD schon vor längerer Zeit mit der Fertigung der Ryzen-3000-Modelle begonnen hat, wäre es nicht überraschend, wenn das Unternehmen sich in der Lage sieht, nennenswert höher taktende Chips in ausreichender Zahl anzubieten.

Außerdem bleibt zu bedenken: Weder der Ryzen 5 3600X noch der Ryzen 7 3800X waren bislang wirklich empfehlenswerte CPUs, da sie bei höherem Preis kaum schneller als der Ryzen 5 3600 beziehungsweise der Ryzen 7 3700X sind. Schnellere XT-Modelle könnten diese Situation verbessern.

Den Ryzen 9 3900X in einer etwas schnelleren Version zu bringen, stärkt gleichzeitig AMDs ohnehin gute Position gegen Hauptkonkurrent Intel.

Ryzen 3000 Refresh: Erscheinungsdatum und Preise

AMD will die neuen Modelle laut Wccftech am 16. Juni vorstellen und am 7. Juli in den Handel bringen. Das wäre genau ein Jahr nach Release der Ryzen-3000-Generation.

Die Preise sollen auf dem Niveau der aktuellen Varianten ohne XT-Zusatz liegen (siehe die folgende Übersicht). Käufer können außerdem mit Preissenkungen bei den »alten« Ryzen-3000-Modellen rechnen: