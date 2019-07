Bislang sieht alles nach einem gelungenen Verkaufsstart für AMDs Ryzen 3000 aus. Fast alles, denn derzeit häufen sich Meldungen über ein Problem beim Starten von Destiny 2 auf Systemen mit neuer Ryzen-3000-CPU.

Ryzen 3000: Preise und Verfügbarkeit nach dem Launch in Deutschland

Etliche User berichten auf Reddit und im Bungie Forum, dass Destiny 2 unter Verwendung eines Ryzen-3000-Prozessors nicht startet. Und auch via Twitter nehmen entsprechende Meldungen zu.

@Bungie You might want to look into this. Me and a lot of others just upgraded to Ryzen 3000 CPU's and the game doesnt launch. https://t.co/w3lgQRpJ0w