Ryzen 5000: Was AMDs Online-Event für PC-Spieler so spannend macht

Am 8. Oktober soll der Schleier um die neuen Ryzen-Prozessoren mit Zen-3-Architektur von AMD endlich gelüftet werden. Für PC-Spieler könnte das besonders spannend sein, weil AMD sich anschickt, Intel erstmals seit vielen Jahren auch in puncto Gaming-Performance vom Thron zu stoßen.

Bislang hat Intel in diesem Bereich oft noch knapp die Nase vorn, auch dank hoher Taktraten und der langen Etablierung der eigenen CPU-Architektur auf dem Markt.

In der Praxis relevant ist das zwar meist nicht, weil auch die aktuellen Ryzen-3000-Modelle eine sehr hohe Spiele-Performance bieten. Außerdem wird in höheren Auflösungen die Grafikkarte immer mehr zum limitierenden Faktor (siehe den folgenden Link zu unserem letzten CPU-Test).

Der Kampf um die Spitze der Spieleleistung ist aber dennoch spannend und vor allem prestigeträchtig. Wir wagen einen Ausblick auf den möglichen Ausgang im nächsten Duell mit Intel und auf das, was uns bei AMDs Event erwartet.

Ryzen 4000 oder Ryzen 5000?

Lange war man davon ausgegangen, dass die neuen Ryzen-Prozessoren der bisherigen Nomenklatur folgen und damit der 4000er-Reihe angehören würden. Mittlerweile zeichnet sich jedoch ein anderes Bild ab. Eigentlich ist nur noch von Ryzen 5000 die Rede - und das macht durchaus Sinn.

Keine Verwirrung mehr bei der Namensgebung? AMDs Renoir-APUs, die überwiegend für Laptops gedacht sind, hören bereits seit längerer Zeit auf den Namen Ryzen 4000. Sie basieren aber ebenso wie die Ryzen-3000-Modelle für den Desktop auf der Zen-2-Architketur. Eine einheitliche Bezeichnung dürfte dem Namenswirrwarr positiv entgegenwirken.

Übrigens steht auch die Vorstellung der neuen Radeon-Grafikkarten von AMD bald an. Wir haben alle Infos, Leaks und Gerüchte zu Big Navi und Co. zusammengetragen:

Ryzen 5000: Performance-Ausblick

Reicht es für 5,0 GHz? Jüngsten Gerüchten zufolge dürfen wir uns auf einen ordentlichen Leistungssprung freuen. Vielleicht wird sogar an der 5,0-GHz-Marke gekratzt. Zumindest aber dürfte AMD viel daran gelegen sein, in diese medienwirksame Region vorzudringen, denn Konkurrent Intel hat die Marke mit den Core i-9000 und Core i-10000 mittlerweile mehrfach gerissen. Für die Performance spielt es aber kaum eine Rolle, ob wir letztlich 4,9 oder 5,0 GHz sehen.

Mehr Leistung pro Takt: Das zweite Standbein für die Performance ist die Steigerung der Leistung pro Taktzyklus (IPC). Hier dürfte sich die Zen-3-Architektur im Bereich von 15 Prozent über Zen 2 einordnen. Zusammen mit 100 bis 300 MHz gesteigerten Taktraten könnte AMD tatsächlich einen deutlichen Schritt nach vorne machen.

Mit Ryzen 5000 auf den Spiele-Thron: Ob es auch für den Thron in der Kategorie Spiele-Performance reicht, bleibt natürlich abzuwarten. Dennoch deutet einiges darauf hin, dass AMD mit Ryzen 5000 sogar an Intel vorbeiziehen könnte.

Alle Infos, Leaks und Gerüchte zu den Ryzen 4000/5000 könnt ihr im folgenden Artikel nachlesen:

Welche Prozessoren wird AMD vorstellen?

Ryzen 7 5800X & 5900X: Im Netz machen bereits seit einigen Wochen die Modelle Ryzen 7 5800X (acht Kerne) und Ryzen 9 5900X (zwölf Kerne) die Runde. Sollte AMD ähnlich vorgehen wie zur Ryzen-3000-Vorstellung vor knapp eineinhalb Jahren, dürften das die heißesten Kandidaten für das Live-Event sein.

Ryzen 5 5600X & Ryzen 9 5950X: Vermutlich wird es direkt nach der Präsentation eine Liste mit Produkten für weitere Preissegmente geben. Heiß gehandelte Kandidaten für eine spätere Veröffentlichung sind die Modelle Ryzen 5 5600X (sechs Kerne) und Ryzen 9 5950X (16 Kerne).

Was kosten die neuen Ryzen-CPUs und wann starten sie in den Verkauf? Auch dazu erwarten wir morgen Abend klare Aussagen. Wir vermuten eine ähnliche Preisgestaltung wie bei den Ryzen 3000, sicher wissen wir das jedoch nicht. Gerüchten zufolge soll der Release am 20. Oktober erfolgen.

Wo und wann genau findet die Vorstellung statt? Die Präsentation könnt ihr morgen ab 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit verfolgen. Bislang nennt AMD als Anlaufstelle nur die eigene Webseite (www.amd.com/en/events/gaming-2020).

Wir haben bereits nachgefragt, ob es auch einen Live-Stream auf dem eigenen Youtube- und Twitch-Kanal geben wird und aktualisieren diesen Artikel gegebenenfalls, sobald wir mehr wissen sollten.