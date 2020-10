Wie viel Euro kosten AMDs Ryzen 5000? Preise bei Händler aufgetaucht

Nach der Vorstellung von AMDs Ryzen 5000 bleiben zwei Fragen offen: Wie gut performen die Zen-3-Chips in der Praxis, und sind sie Intels Core i 10000 wirklich in allen Belangen überlegen? Und was kosten Ryzen 9 5900X und Co. hierzulande? Während wir uns mit einer Antwort auf die erste Frage noch gedulden müssen, liefert ein finnischer Versandhändler bereits Hinweise auf die Preise.

Bei Onlinehändler Jimm's werden alle vier neuen Ryzen-Modelle gelistet. Dabei könnte es sich zwar auch um reine Platzhalter handeln, mit Blick auf die Preise zum Marktstart von Ryzen 3000, scheinen die Angaben jedoch realistisch.

In unserer Plus-Kolumne zu Ryzen 5000 verrät Hardware-Experte Alex übrigens, warum AMD seiner Meinung nach Historisches gelungen ist.

Ryzen 9 5950X

Das Zen-3-Flaggschiff Ryzen 9 5950X mit 16 Kernen und 32 Threads kostet demnach 849 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung von AMD beträgt 799 US-Dollar. In den USA werden die Preise in der Regel allerdings ohne Umsatzsteuer angegeben, da sich diese in den einzelnen Bundesstaaten unterscheidet. In Finnland wiederum beträgt diese 24 Prozent und ist im Preis eingerechnet.

In Deutschland und bei aktuell 16 Prozent Mehrwertsteuersatz käme der Ryzen 9 5950X so auf rund 794 Euro.

Ryzen 9 5900X

Der Ryzen 9 5900X wird bei Onlinehändler Jimm's für 579 Euro geführt. In Deutschland würde der Zwölfkerner daher mit 542 Euro zu Buche schlagen.

Wie die Preise in Deutschland letztlich aussehen werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht gesagt werden. In der folgenden Tabelle stellen wir euch daher die Preise von Ryzen 3000 und Ryzen 5000 zum Marktstart, beziehungsweise wie sie jetzt von Jimm's gelistet werden, gegenüber. Ihr könnte euch also selbst ein Bild machen.

Ryzen 3000 und Ryzen 5000 im Preisüberblick:

UVP (USD) UVP (Euro) Ryzen 9 5950X 799 USD 849 EUR (Jimm's) Ryzen 9 3950X 749 USD 829 EUR Ryzen 9 5900X 549 USD 579 EUR (Jimm's) Ryzen 9 3900X 499 USD 529 EUR Ryzen 7 5800X 449 USD 479 EUR (Jimm's) Ryzen 7 3800X 399 USD 429 EUR Ryzen 5 5600X 299 USD 319 EUR (Jimm's) Ryzen 5 3600X 249 USD 265 EUR

Verfügbarkeit entscheidend: Die Straßenpreise sind aber auch abhängig davon, wie gut Ryzen 5000 zum Release am 5. November verfügbar ist. Der Marktstart von Ryzen 3000 verlief nicht ganz makellos. So war der Ryzen 9 3900X lange Zeit so gut wie gar nicht verfügbar und wenn dann nur zu horrenden Preisen.