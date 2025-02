Sale bei Steam: Gerade könnt ihr 6 erstklassige Spiele zum Rekord-Rabatt abstauben

Auf Steam gibt's gerade klasse Angebote!

Aktuell ist es wieder so bitterkalt draußen, da will man doch gar nicht an die frische Luft. Lieber kuschelt man sich vor den Rechner und erfreut sich statt über die tiefen Temperaturen lieber über die tiefen Preise auf Steam!

Wir haben die Verkaufsplattform durchforstet und sechs famose Spiele gefunden, die auf Steam noch nie zuvor so günstig waren wie jetzt. Vielleicht ist ja der nächste eiskalte Hit für euch dabei!

Highlight der Woche: The Outlast Trials