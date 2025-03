Wurde Saw 11 abgesägt? Nur 6 Monate vor Kinostart gibt’s offenbar große Probleme

Aus Saw XI könnte jetzt recht überraschend doch nichts mehr werden. Bildquelle: Lionsgate

Eigentlich sollte Saw 11 am 26. September 2025 in den Kinos starten. Die Betonung liegt auf eigentlich , denn daraus wird jetzt wohl nichts mehr. Gleich mehreren Berichten zufolge soll sich die Horror-Fortsetzung gerade in großen Schwierigkeiten befinden.

BloodyDisgusting berichtet sogar davon, dass Saw XI zu 100 Prozent abgesägt und eingestampft wurde. Doch das für gewöhnlich sehr gut informierte Branchenblatt TheHollywoodReporter zeigt sich diesbezüglich diplomatischer.

Demzufolge ist die Produktion nur ins Stocken geraten. Allerdings geht aus dem Bericht nicht hervor, ob die wieder aufgenommen werden soll. Zum aktuellen Stand bremsen offenbar große Probleme und Meinungsverschiedenheiten das Projekt aus - und das nicht zum ersten Mal.

Woran scheitert Saw XI gerade?

Doch was genau ist jetzt eigentlich passiert? Ursprünglich sollte Saw 11 sogar schon im September 2024 in den Kinos starten. Kurz darauf folgte jedoch die Verschiebung auf 2025 mit der Begründung, dass man sich für den neuen Film mehr Zeit nehmen möchte.

Jetzt soll es aber Probleme mit der Finanzierung geben, während man sich ebenfalls um das hohe Alter des 81-jährigen Tobin Bell sorgt. Der Darsteller von John Kramer a.k.a. Jigsaw soll sich schon bei den Dreharbeiten von Saw X schwer getan haben.

Laut Drehbuchautor Patrick Melton liegt gerade die Schuld aber vor allem bei den Produzenten und dem Filmstudio Lionsgate, während es auf kreativer Ebene bisher eher geschmeidig lief.

Melton selbst impliziert, dass man auf höherer Ebene Probleme mit der Story des Films haben könnte. Denn Saw XI soll sich darum drehen, dass sich Jigsaw hohe Tiere großer Krankenversicherungen vorknöpft, unter deren profitorientierten Entscheidungen einfache Leute leiden.

Ein Thema, das in Anbetracht der Ermordung des UnitedHealtcare-CEO Brian Thompson im Dezember 2024 viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte. Dazu verrät Patrick Melton gegenüber THR das Folgende:

Saw 11 kommt noch zustande - oder auch nicht. Wir wollen aber eine brandaktuelle Geschichte erzählen und ich hoffe, dass der Film alleine deswegen noch passiert. Es schlägt in eine ähnliche Kerbe wie Saw 6, indem du dich als einfacher Bürger wütend und frustriert fühlst und nichts unternehmen kannst. Doch dann kommt John Kramer und unternimmt etwas.

Der vorerst letzte Teil des langlebigen Horror-Franchises Saw X startete im September 2023 in den deutschen Kinos und traf bei Kritikern sowie Zuschauern definitiv einen Nerv. Außerdem gilt Saw X auch als finanzieller Erfolg: Bei einem Budget von 13 Millionen US-Dollar konnte der Film weltweit über 112 Millionen einspielen.