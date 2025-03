Vor 17 Jahren hat ein brachialer Monsterfilm das Sci-Fi-Genre erschüttert - jetzt kommt tatsächlich die Fortsetzung

Den viralen Erfolg von Cloverfield konnte bis heute nicht so recht reproduziert werden. Ob es der direkten Fortsetzung gelingt? Bildquelle: Paramount Pictures

Cloverfield kam 2008 wie aus dem Nichts. Vor dem Kinostart wusste niemand so recht, was man von dem Sci-Fi-Horrorfilm mit Found-Footage-Gimmick erwarten sollte. Jetzt - 17 Jahre später - soll ein direktes Sequel an den Erfolg des von Batman-Regisseur Matt Reeves inszenierten Films anschließen.

Fairerweise wurde das Cloverfield-Sequel bereits 2021 angekündigt, doch in den letzten Jahren ist es verdächtig still um das Projekt geworden. In einem neuen Interview auf YouTube gibt Filmemacher Babak Anvari aber nun ein überfälliges Update zu dem Projekt.

Laut dem Regisseur von Filmen wie Under the Shadow oder I Came By befindet sich der neue Cloverfield weiterhin in Entwicklung. Allzu viele Details will Anvari nicht teilen, er bestätigt aber zumindest, dass Paramount Pictures immer noch daran arbeitet.

Das Cloverfield-Sequel von Babak Anvari wird von Joe Barton (Black Doves, The Lazarus Project) geschrieben und unter anderem J.J. Abrams (Star Trek, Star Wars) produziert. Im Gegensatz zu Teil 1 will man dabei aber nicht auf ein Found-Footage-Format setzen, das den ersten Film so einzigartig machte.

1:43 Cloverfield - deutscher Trailer zum gewaltigen Sci-Fi-Horrorfilm von 2008

Wann der neue Cloverfield in den Kinos startet und wer dabei vor der Kamera steht, bleibt abzuwarten. Das Original von 2008 konnte bei einem Budget von 25 Millionen US-Dollar weltweit über 170 Millionen einspielen (via Box Office Mojo) und gilt damit als großer Erfolg.

Der vierte Film im Cloverfield-Universum

Natürlich handelt es sich bei dem neuen Cloverfield genau genommen um den vierten Film des Sci-Fi-Franchises. 2016 erschien 10 Cloverfield Lane in den Kinos, während 2018 The Cloverfield Paradox auf Netflix folgte. Fairerweise stehen diese Filme aber primär auf eigenen Beinen und verknüpfen sich nur bedingt mit dem Original.

Außerdem sollen beide Streifen nicht unbedingt von Anfang an als Cloverfield-Projekte konzipiert und teilweise erst recht spät in der Produktion darauf umgemünzt worden sein. Der von Babak Anvari geplante Film ist nun im klassischen Sinne als direktes Sequel zu verstehen.

