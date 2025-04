Schluss mit Papier? Der digitale KFZ-Schein ist da – Das müsst ihr wissen

Der digitale KFZ-Schein soll euch das Papier ersparen (Bildquelle Kraftfahrt-Bundesamt.de).

Beim Autofahren ist es eure Pflicht, euren Fahrzeugschein (oder offiziell die Zulassungsbescheinigung Teil 1) bei euch zu führen. Vergesst ihr den Schein und werdet kontrolliert, kann euch mit viel Pech eine Geldstrafe erwarten.

Deutschland wagt jetzt einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung: Der Fahrzeugschein kann (und darf) nun offiziell auf dem Smartphone mitgeführt werden. Die ersten Tests gestartet.

Fahrzeugschein auf dem Smartphone: In Deutschland erlaubt

Am 28. April 2025 startete in Deutschland ganz offiziell der Test für den digitalen Fahrzeugschein (via kba.de). Allerdings sind die Plätze zum Testen bereits belegt. Man muss jetzt also auf eine Erweiterung der Pilotierung der neuen i-Kfz-App hoffen oder warten, bis der Test abgeschlossen und die Funktion für jeden verfügbar wird.

Die wichtigsten Punkte, die ihr zum Thema wissen müsst, fassen wir euch hier zusammen:

Was ist neu? Die i-Kfz -App speichert eine digitale, verifizierte Kopie eurer Zulassungsbescheinigung Teil I.

Die -App speichert eine digitale, verifizierte Kopie eurer Zulassungsbescheinigung Teil I. Was wird digital? Es handelt sich um die Zulassungsbescheinigung Teil I, also den kleinen Fahrzeugschein , nicht den Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II) oder den Führerschein selbst. Der digitale Führerschein lässt leider weiter auf sich warten.

Es handelt sich um die Zulassungsbescheinigung Teil I, also den kleinen , nicht den Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II) oder den Führerschein selbst. Der digitale Führerschein lässt leider weiter auf sich warten. Voraussetzungen: Um teilzunehmen (oder die App später zu nutzen), benötigt ihr ein Smartphone (iOS/Android), die i-Kfz -App und einen Personalausweis (oder elektronischen Aufenthaltstitel) mit aktivierter Online-Ausweisfunktion (eID) samt dazugehöriger PIN.

Um teilzunehmen (oder die App später zu nutzen), benötigt ihr ein Smartphone (iOS/Android), die -App und einen Personalausweis (oder elektronischen Aufenthaltstitel) mit aktivierter Online-Ausweisfunktion (eID) samt dazugehöriger PIN. Aktueller Stand: Am 28. April 2025 ist die öffentliche Pilotierungsphase gestartet. Die rund 2.500 Testplätze waren allerdings sehr begehrt und sind laut BMDV bereits alle vergeben. Der offizielle Start für alle ist für das zweite Halbjahr 2025 geplant.

Am 28. April 2025 ist die öffentliche Pilotierungsphase gestartet. Die rund 2.500 Testplätze waren allerdings sehr begehrt und sind laut BMDV bereits alle vergeben. Der offizielle Start für alle ist für das zweite Halbjahr 2025 geplant. Funktionen: Ihr könnt mehrere Fahrzeugscheine in der App speichern. Praktisch: Der digitale Schein kann auch mit anderen Nutzern der App geteilt werden, etwa wenn jemand anderes euer Auto fährt – das geht sogar zeitlich befristet.

Ihr könnt mehrere Fahrzeugscheine in der App speichern. Praktisch: Der digitale Schein kann auch mit anderen Nutzern der App geteilt werden, etwa wenn jemand anderes euer Auto fährt – das geht sogar zeitlich befristet. Was, wenn ich kein Halter bin? Dazu schreibt das kba: Sollten Sie keine Halterin oder kein Halter eines Fahrzeuges sein, können Sie trotzdem an der Erprobungsphase teilnehmen; denn die Halterin und der Halter eines Fahrzeugs können den digitalen Fahrzeugschein des Fahrzeugs über die i-Kfz-App mit Ihnen teilen. In diesem Fall brauchen Sie lediglich die i-Kfz-App und müssen eine Fahrzeughalterin oder -halter kennen, die ebenfalls an der Erprobung teilnehmen .

Dazu schreibt das kba: . Muss ich weiterhin den Papier-Fahrzeugschein mitführen? Während der Pilotierungsphase empfiehlt das kba, den Fahrzeugschein in Papierform mitzuführen, da die Rechtsänderung noch nicht allen Polizeibehörden bekannt sein könnte.

Während der Pilotierungsphase empfiehlt das kba, den Fahrzeugschein in Papierform mitzuführen, da die Rechtsänderung noch nicht allen Polizeibehörden bekannt sein könnte. Ist das gültig? Ja, der digitale Nachweis in der App ist bei einer Verkehrskontrolle als offizielles Dokument anerkannt. Die Polizei verfügt über entsprechende Prüfgeräte oder Apps, um die Echtheit zu verifizieren.

Ja, der digitale Nachweis in der App ist bei einer Verkehrskontrolle als offizielles Dokument anerkannt. Die Polizei verfügt über entsprechende Prüfgeräte oder Apps, um die Echtheit zu verifizieren. Was kostet das? Die Nutzung der App sowie die Ausstellung des digitalen Fahrzeugscheins sind kostenlos

Die Nutzung der App sowie die Ausstellung des digitalen Fahrzeugscheins sind kostenlos Vorteile: Ihr habt den Fahrzeugschein immer auf dem Smartphone dabei und vermeidet das Verwarnungsgeld, falls ihr das physische Dokument mal vergesst. Es ist ein weiterer Schritt zu weniger Papierkram.

Wann genau der digitale Fahrzeugschein für alle in Deutschland zugänglich gemacht wird, ist unklar. Aktuell wird an der Einführung gearbeitet. Sobald die i-Kfz-App live geschaltet wird, habt ihr die Möglichkeit, den digitalen Fahrzeugschein zu nutzen.

In Zukunft soll auch der digitale Führerschein in dieser App integrierbar sein.

Wie gefällt euch dieser Schritt in Richtung Digitalisierung? Wurde es endlich Zeit, dass sowas in Deutschland möglich wird oder findet ihr das unnötig und schwört lieber auf das Papierformat? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf GameStar in die Kommentare und tauscht euch mit der Community zum Thema aus.