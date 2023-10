Schon vor Release 1,5 Mio Euro verdient: Deutsches Handyspiel räumt bei Höhle der Löwen ab

Sehen sie sich nicht knuddelig aus? Das sind zwei der namensgebenden Zeedles.

Was dieses deutsche Free2Play-Handyspiel geschafft hat, gab es bisher noch nie. Es sorgte im Fernsehen vor Millionen für Furore, hat obendrein bereits vor Release reichlich Geld verdient und lässt Investoren frohlocken. Wie kann das sein?

Wir verraten euch, was es mit dem Mobilegame Zeedz auf sich hat und wieso der Erfolg dieses Spieles grünen Projekten zum Klimaschutz zugutekommen soll. Denn die Entwickler gehen so weit, den Titel als das erste Play2Purpose-Spiel zu bewerben.

Erfolg bei Die Höhle der Löwen

Zeedz hat bei der TV-Show Die Höhle der Löwen alle anwesenden Investoren von sich überzeugen können, ein Novum. Das hatte bis dahin noch nie gegeben und Millionen sahen zu, Millionen potenzielle Spieler für dieses entfernt mit Pokémon verwandten Spielkonzeptes.

Was ist das für eine Show? Bei Die Höhle der Löwen präsentieren Unternehmen ihre Ideen und suchen dafür finanzielle Unterstützung im Austausch gegen Unternehmensanteile. Die vorgestellten Produkte sind in der Regel gleichzeitig mit dem Ausstrahlungstermin erhältlich. Dies war auch bei Zeedz der Fall.

Wie haben Sie vor dem Release bereits Geld verdient?

Zudem haben die Entwickler ihr Spiel bereits seit einem Jahr beworben, sodass bereits Tausende NFTs verkauft worden sind. Insgesamt sind so um die 1,5 Millionen Euro zusammengekommen. Denn es gibt auch Zeedles in unterschiedlichen Seltenheitsstufen als NFT-Version.

Vorsichtige Entwarnung: Allerdings sollte nach unserem bisherigen Verständnis, das Kerngameplay davon für NFT-Nichtinteressierte unberührt bleiben. Es gibt jedoch natürlich auch einen Ingame-Shop.

Drei Zeedles, eine Familie der Klimakampf-Kreaturen.

Was sind NFTs? NFT steht für Non-Fungible Token , was zu Deutsch etwa so viel heißt wie: nicht austauschbare Wertmarke. Hierdurch wird Objekten - egal ob digital oder physisch vorhanden - mithilfe der Blockchain-Technologie ein NFT zugewiesen. Somit sind sie eindeutig identifizierbar.

Für weitere und vor allem tiefergehende Informationen verwiesen wir an dieser Stelle auf unseren umfangreichen Artikel zum Thema NFTs.

Investments in grüne Projekte

Derweil geht es den Entwicklern augenscheinlich nicht allein ums Geldverdienen. Sie versprechen zehn Prozent aller Einnahmen und 50 Prozent aller Gewinne, die durch den In-Game-Marktplatz erzielt werden, an grüne Non-Profit-Projekte spenden. So wollen die Entwickler aktiv helfen, die Klimakrise zu bekämpfen.

Was ist Zeedz denn nun genau?

Zeedz ist ein Spiel für Android und iOS, bei dem ihr niedliche Pflanzenwesen pflanzt, hegt und pflegt, sie in den Kampf schickt und mit anderen Spielern tauscht. Wer hier Pokémon denkt, liegt nicht falsch und kann gleich auch eine Prise Tamagotchi-Flair hinzufügen. Denn jedes Zeedle gibt es in verschiedenen Varianten und ihr müsst euch um die Wesen kümmern.

Feind in Sicht: Dabei dreht sich thematisch alles rund ums Klima und das böse Kohlenstoffdioxid. Der Bösewicht heißt deshalb auch Lord CO den 2ten und ihr wappnet euch seinen Handlangern, indem ihr euch aktiv mit Fakten zu Umwelt und Wetter auseinandersetzt.

Ihr pflanzt und pflegt eure Zeedles auf dieser vereinfachten Version unserer realen Welt.

Denn jedes der Zeedles braucht andere Gegebenheiten, um auf der an unseren Globus angelehnten Welt zu gedeihen. Deshalb sollt ihr euch aktiv mit den Gebieten der Welt, sozusagen den Biomen, auseinandersetzen. Eine Übersicht über die Zeedles findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Der Clou: Wetterereignisse auf der realen Welt sollen sich im Spiel wiederfinden. Und die Bedrohung durch die Monster wird von Naturkatastrophen der Realwelt verstärkt hervorgerufen. Wie und ob das bei Zeedz funktioniert und Spaß bringt sowie spielerisch Sinn ergibt, können wir derzeit aber nicht sagen.

2:10 The World's Most Dangerous Show: Neue Doku macht auf die Klimakrise aufmerksam