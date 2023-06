Schwertexperten aus dem Internet stellen fest, dass Diablo 4 bei seinen Klingen falsch liegt

Die nicht legendären, zweihändigen Schwerttypen in Diablo 4 sind augenscheinlich falsch benannt.

Tja, am Amboss weiß der Meister eindeutig, was zu tun ist. Da beherrscht er sein Handwerk, doch als es schließlich ums Beschriften der kleinen Schildchen im Loot-Fenster geht, schaut der Klingenschmiedemeister in Diablo 4 wohl zu tief in den Humpen. Denn die Namen der nicht legendären, zweihändigen Schwerttypen, die in Sanktuario aus den Monstertaschen fallen, sind laut Kennern des Fachs aus dem Internet schlicht Unsinn.

Richtige Bezeichnung, nur am falschen Ort

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der Reddit-Post listet Schwerttypen in Form von Bild und Benennung auf, und selbst Nichtexperten für die Materie fällt bei näherem Hinsehen schnell auf: da stimmt was nicht. Denn zum Beispiel der Kingslayer sieht eher aus wie ein typisches Flamberge in anderen Spielen und der eigentliche Titel eines Großschwertes schlechthin, der des Claymore, haftet an einer dafür eindeutig zu schmächtigen Klingenwaffe.

Schaut selbst einmal durch die Liste und das Problem wird klar: Die richtigen Namen sind schon enthalten, scheinen jedoch durcheinander geraten zu sein.

Und auch ein Sprachwechsel hilft nicht, denn zumindest im Deutschen wiederholt sich das Besagte exakt. Also fiel auch den Übersetzern – so denn sie Einblick ins Spiel hatten – der Fehler nicht auf. Sie haben offenbar einfach Namen übersetzt und so gelangte die Massenverwechslung wahrscheinlich in alle Sprachversionen.

9:54 So gut wie mit Diablo 4 war Blizzard seit Jahren nicht mehr - Testvideo

Reaktion auf Reddit

Manchen ist der Fehler bei dem einen oder anderen Schwert bereits aufgefallen, nur um ihn als etwas wohl schon bald Behobenes rasch abzutun und weiterzulooten. Doch im Gesamtbild fällt es vielen wie Schuppen von den Augen.

Die Natur des Problems einer schlicht verrutschen Tabelle leuchtet zwar vielen ein, aber einige verwundert, wie der Fehler derart lange über alle Sprachen unentdeckt oder zumindest bisher unbehoben bleiben könnte.

Doch hierauf gibt Rolf_Dom eine einsichtige Antwort:

Um fair zu bleiben, es hat einen Monat gebraucht, bis jemand auf Reddit dazu einen Post erstellt hat und das, nachdem Millionen von Spielern, Millionen an Stunden im Spiel verbracht haben. Es scheint einfach für niemanden wirklich Priorität zu haben, sich damit auseinanderzusetzen.

Wer mehr zu Diablo 4 lesen und erfahren will, weshalb der Titel trotz kleinerer Mängel kurzweilig, äußerst umfangreich und spaßig ist, sollte einmal in unseren zum Endgame aktualisierten Test schauen.

Ist euch das muntere Namenvertauschen bereits aufgefallen? Und stört es euch überhaupt, dass Blizzard diesem Thema anscheinend wenig Beachtung schenkt? Hätte das nicht inzwischen längst auffallen müssen, da es sich wohl durch alle Sprachversionen zieht? Schreibt uns eure Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare und vielleicht verratet ihr uns ja auch euer Lieblingsdesign unter den Schwertern – ganz egal, ob richtig oder falsch benannt.