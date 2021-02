Sea of Thieves: Echte Schatzsuche macht 6-jährigen Fan überglücklich

Die Corona-Pandemie mit ihren Lockdowns und Social Distancing sorgt für allerlei Probleme. Eins davon ist Lagerkoller: Eine klaustrophobisches Gefühl und Reizbarkeit, wenn man sich zu lange in einem abgeschlossenen Raum aufhält.

Damit hatte der 6-jährige Otto, ein großer Fan von Sea of Thieves, zu kämpfen. Doch Rare, der Entwickler des Spiels, half aus.

Trent, der Vater des Jungen, bat das Studio im November 2020 um Hilfe. Sein Plan: Er wollte zusammen mit dem Entwickler eine Schatzsuche ganz im Stil des MMOs erschaffen. Und sie antworteten.

Wie er einige Monate später bekannt gab, arbeitete er mit dem Designer Gregg Mayles und Creative Director Mike Chapman zusammen, um eine Schatzsuche in der echten Welt zu veranstalten.

Zuerst erkundete Trent dafür den Wald in der Nähe seines Hauses, der Entwickler schickte ihm dann eine Box mit Rätseln basierend auf der Umgebung und Schätzen.

Die Schatzsuche selbst nahm der Vater auf Video auf und postete einige Ausschnitte davon auf Twitter. Auf Reddit veröffentlichte er außerdem ein zehn minütiges Video, das ihn auf der Suche nach dem Schatz mit seinem Sohn zeigt.

Die Rätsel selbst sind durchaus kreativ in Reimform geschrieben. Als Beispiel zitieren wir hier Kapitel 2 der Schatzsuche original in Englisch:

"Forom hidden stone within the wall

You hear a distant treasure's call

Secrets point to wood just yonder

But what awaits you may wonder



Crooked fingers beckon you West

Through bed of leaves to pirate's rest

Scallyways and thieves up to no good

May rest awhile in house of wood



Within this place there is no gold

But where to next you may be told

Search deep within this place of wood

To find the long-lost clue you should."