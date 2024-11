Secret Level: Arnold Schwarzenegger lässt im Trailer zu New World die Muskeln spielen

New World ist eins von mindestens 15 Spielen, die in der neuen Amazon-Show Secret Level vorkommen. Jetzt gibt's einen schicken Trailer mit der Stimme (und den Muskeln) von Arnold Schwarzenegger.

Wenn Amazon für Prime Video eine Serie finanziert, dann will Amazon davon natürlich auch profitieren. Etwas Ähnliches dachten wahrscheinlich viele von euch, als Secret Level angekündigt wurde, eine 15 Episoden lange Streaming-Serie mit Videospielhintergrund - und eine von diesen 15 Folgen ausgerechnet New World: Aeternum behandeln sollte.

Immerhin ist Amazons Online-Rollenspiel alles andere als unumstritten (68 Prozent positive Reviews auf Steam), in der Gesellschaft von Mega Man, Pac-Man oder großen Sony-Exklusivtiteln wie God of War wirkte es seltsam fehl am Platz. Ist das Ganze am Ende einfach nur bezahlte Werbung?

Der erste Blick auf die TV-Fortsetzung von Warhammer 40.000: Space Marine 2 sorgte auf jeden Fall für deutlich mehr Begeisterung:

0:39 Secret Level: Die Warhammer-Episode der Amazon-Serie sieht richtig fett aus

Autoplay

Secret Level: New World hat jetzt einen Trailer

Ein neuer, auf Instagram veröffentlichter Trailer lässt die Folge mit Terminator und Ex-Governeur Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle jetzt aber um einiges spannender wirken.

Der kurze Clip zeigt Arnold Schwarzeneggers Charakter dabei, wie er den König von Aeternum zu einem Duell herausfordert. Der Sieger soll die Krone bekommen. Allerdings scheint Arnie dabei den Kürzeren zu ziehen, zumindest anfangs. In einer Einstellung nutzt er die bösen Azoth-Kräfte zu seinen Gunsten.

Seht selbst (ihr müsst auf das Bild klicken):

Wann Secret Level erscheint und welche Spiele darin vorkommen

Secret Level startet am 10. Dezember 2024 exklusiv auf Amazon Prime Video, die letzte Folge erscheint am 17. Dezember. Die Serie hat Tim Miller erschaffen, er ist für seine Netflix-Serie Love, Death + Robots bekannt. Secret Level soll sich ausdrücklich an ein erwachsenes Publikum richten.

Mit CGI-Grafik erzählt Secret Level 15 voneinander unabhängige Geschichten, zur Laufzeit der Episoden gibt es noch keine Informationen. Folgende Spiele werden behandelt: