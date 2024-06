Selbstgebauter Simulator für Panzerspiele sorgt mit Ultra-Realismus für Staunen

Mit einem echten Panzer hat das Heimwerker-Projekt nicht wirklich viel gemeinsam. Bildquelle: malublyat via BiliBili

Vergesst ein einfaches Lenkrad oder haptisches Feedback bei Controllern. Was der Chinese mit dem Online-Namen »malublyat« als Steuerung für das Panzerspiel World of Tanks gebaut hat, stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Die Kreation wackelt, raucht und muss von drei Leuten gleichzeitig bedient werden. Fast wie ein echter Panzer.

Ein Job für 3

Das Original-Video des Panzer-Simulators stammt von der chinesischen Plattform BiliBili. Mittlerweile gibt es aber auch einen Youtube-Upload, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie ihr im Video sehen könnt, gibt es einen Spieler, der mit einem Lenkrad als Fahrer dient. Ein weiterer ist als Richtschütze tätig und bedient über zwei Kurbeln die horizontale und vertikale Ausrichtung des Geschützrohres. Als kleines Extra trägt er sogar noch eine VR-Brille zum Zielen.

Der Dritte im Bunde arbeitet als Ladeschütze und bestückt die mit Rückstoß und Nebelmaschine versehene Ladevorrichtung mit großen Plastikflaschen, die als Munition dienen.

Mit einem Kommandanten hätte die Crew sogar die Standard-Besatzung eines richtigen Panzers zusammen, der ist aber in der Videospielumgebung von World of Tanks wohl eher überflüssig.

Anmerkung: Unter dem Original des Videos ist ein Link zur Website von World of Tanks zu finden. Es ist also im Bereich des Möglichen, dass sich um virales Marketing durch Entwickler Wargaming handelt. Laut dem Google-Übersetzer gibt es aber keine Kennzeichnung als Werbung.

4:00 World of Tanks bekommt ein Crossover mit ... den Teenage Mutant Ninja Turtles?

Reddit-Nutzer feiern den Panzer-Simulator

Ein Clip hat es auch ins Reddit geschafft und die Nutzer sind begeistert. »Der mit Abstand beste DIY-Simulator, den ich je gesehen habe«, schreibt BlackBlade.

Gumbercules81 scherzt: »Ich hoffe, die Leben in einem Haus« Damit spielt er auf die Geräuschkulisse beim Abfeuern der Kanone an, mögliche Nachbarn dürften weniger begeistert als die Reddit-Community sein.

»Das ist definitiv der Weg, um World of Tanks zu spielen«, findet TalonsOfTheOwl und crimlawguru »braucht das auf jeden Fall.«

Während die einen ihr ganzes Ingenieurs-Wissen benutzen, um einen Panzer-Simulator zu bauen, für den es auch noch drei Spieler braucht, spielen andere Elden Ring mit einer Tanzmatte oder elf Bananen durch. Glaubt ihr nicht? Die Artikel dazu findet ihr oberhalb verlinkt.

Was haltet ihr vom selbstgebauten Simulator? Wäre das auch was für euer Wohnzimmer? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!