Sense8 - Release-Termin für das Finale der Netflix-Serie steht fest

Nachdem Netflix die Science-Fiction-Serie Sense8 von den Matrix-Machern Lana und Lilly Wachowski nach nur zwei Staffel überraschend abgesetzt hatte, gab es einige Protestschreiben und eine Petition der Fans.

Der Streaming-Dienst lenkte ein und gewährt den Fans ein extralanges Finale. Damit erhält die Serie einen würdigen Abschluss, um noch offene Handlungsstränge über das Schicksal der Hauptfiguren zu einem befriedigenden Ende zu führen.

Jetzt steht der Release-Termin für das zweistündige Serien-Finale fest: Am 8. Juni können die Serien-Fans ein hoffentlich zufriedenstellendes Finale mit Max Riemel, Maximilian Mauff, Sylvester Groth und den vielen weiteren internationalen Stars der Serie sehen.

The @sense8 finale arrives June 8! Tell your cluster. pic.twitter.com/FlDwnKzOYW