Senua's Saga: Helblade 2 verzaubert und verängstigt uns mit neuen Szenen - und kommt 2024

Das grafisch opulente Action-Adventure Senua's Saga: Hellblade 2 hat sich beim Xbox Games Showcase mit einem düsteren Trailer zurückgemeldet, in dem sich die namensgebende Heldin Senua in einer düsteren Höhle ihrer Vergangenheit stellt.

Außerdem gibt's jetzt endlich einen Release-Zeitraum: Hellblade 2 soll 2024 erscheinen.

Eilmeldung! Dieser Artikel ist aktuell in Bearbeitung und wird noch weiter ausgebaut.

