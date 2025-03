Severance: Die preisgekrönte Serie hätte es ohne ein legendäres PC-Spiel wohl nie gegeben

In Severance haben die Mitarbeiter von Lumon Industries zwei Persönlichkeiten: eine innerhalb und eine außerhalb des Büros. Bildquelle: Apple TV

Severance Staffel 3 ist bereits bestellt, und Regisseur Ben Stiller sagt, dass die Produktion diesmal kürzer als drei Jahre dauern soll.

Wenn ihr dennoch nicht genug von der Show bekommt, könnt ihr die Zeit vielleicht mit einem Computerspiel totschlagen, das die erfolgreiche Apple-TV-Serie inspiriert hat.

Ein karger Büroalltag wird zum Abenteuer

Bereits vor rund drei Jahren gab Schöpfer Dan Erickson auf Reddit preis, dass The Stanley Parable ihn dazu inspiriert hat, die Serie Severance zu kreieren.

The Stan … Was? Falls ihr das Spiel nicht kennt oder euch nur lückenhaft daran erinnert: Im Adventure The Stanley Parable spielt ihr den gleichnamigen Protagonisten, der in einem Büro arbeitet. Irgendwann bleibt die Arbeit jedoch aus und ihr merkt, dass ihr gar keine Kollegen habt. Ein Erzähler aus dem Off stellt euch fortan vor Entscheidungen wie zum Beispiel »Nehmt ihr die linke oder die rechte Tür?«, während ihr die zahlreichen Räume erkundet.

In der ursprünglichen ersten Mod aus dem Jahre 2011 gab es bereits sechs mögliche Enden, die mit der Ultra Deluxe-Version (2022) auf satte 42 Stück erhöht wurden. Hier ein kleiner Trailer zum Spiel:

2:34 The Stanley Parable Ultra Deluxe: Das geniale Meta-Spiel hat einen Releasetermin im Video

Die Gemeinsamkeiten

Die sterilen Büro-Räume in Severance erinnern tatsächlich an die Umgebung von The Stanley Parable. Dabei weiß man sowohl im Spiel als auch bei Lumo Industries nicht, was hinter der nächsten Tür lauern könnte.

Ein technischer Überwachungsraum? Ein Manager, der ein Ziegenbaby füttert? All das gab es bei Severance schon.

Und dann wäre da noch die Sache mit dem freien Willen. Stanley wird von dem Erzähler bestraft, wenn er sich diesem widersetzt. Es scheint keinen anderen Ausweg zu geben, als sich früher oder später der Stimme zu beugen.

In der Serie Severance wurde den Mitarbeitern ein Chip implantiert, wodurch sie fortan zwei Persönlichkeiten haben: Innie (im Büro) und Outie (außerhalb - Privatleben). Demnach kennt der Innie nur das Leben auf der Arbeit und ist dort den Tag über »gefangen.«

2:49 Severance: Apple enthüllt den ersten Trailer zu Staffel 2 der ausgezeichneten Sci-Fi-Mystery-Serie

Neben The Stanley Parable nennt Erickson im Post auch noch Serien und Filme wie Die Truman Show, Office Space, The Office, The Matrix, Brazil, Dark City Naked Lunch oder No Exit als Inspiration. Die Verbindung zum PC-Spiel sieht man derweil aber ziemlich deutlich.

Falls ihr jetzt neugierig auf The Stanley Parable seid: Aktuell könnt ihr das Spiel für 14,79 Euro auf Steam erwerben. Die Ultra-Deluxe-Version gibt es derweil für 21,99 Euro.

Die erste Staffel wurde 2022 übrigens für 14 Emmys nominiert, unter anderem als beste Dramaserie. Severance verlor damals aber gegen den Konkurrenten Succession. Da Staffel 2 mit einer Bewertung von 95 Prozent auf Rotten Tomatoes die Kritiker abermals überzeugen konnte, gilt die Serie als heißer Kandidat für die nächste Verleihung.