Der Release von Shadow of the Tomb Raider ist noch ein Weilchen hin, aber schon jetzt brodelt das Internet. Mit Schuld daran sind Leaks, die dem dritten Teil der Prequel-Trilogie vorangehen. Jetzt kommen neue Details zu den geplanten Editionen des neuesten Lara-Croft-Abenteuers ans Licht.

Auf ResetEra wurden Fotos von einem Präsentations-Stand veröffentlicht, der wohl alle für den Verkauf vorgesehenen Editionen von Shadow of the Tomb Raider für alle drei Plattformen zeigt.

Darunter die digitalen Editionen Digital Deluxe Edition und Digital Croft Edition sowie die physikalischen Editionen Standard Edition, Croft Edition und Collector's Edition. Außerdem kommt eine Steelbook-Edition von Shadow of the Tomb Raider. Ein kunstvoller Druck von einer Sonnenfinsternis ziert die Metallbox.

Die Collector's Edition stellt das komplette Fans-Paket dar und enthält neben dem Hauptspiel, dem Season Pass und dem Spiel-Soundtrack auch einen Flaschenöffner im Kletteraxt-Stil, eine Taschenlampe und eine Lara-Croft-Statue. Außerdem locken drei exklusive Ingame-Items, genauer gesagt Waffen und Outfits. Allerdings findet man im Vorbesteller-Shop von Square Enix aktuell nur Versionen der Collector's Edition für Xbox One und PS4.

Die Editionen im Square-Enix-Shop

Die Standard Edition von Shadow of the Tomb Raider gibt es als Steam-Download oder physikalische Version für jeweils 60 Euro. Zudem wird die Digital Deluxe Edition für 70 Euro angeboten, die zusätzlich 48-Stunden-Vorabzugang enthält. Weitere Editionen sind:

Shadow of the Tomb Raider - Croft Edition

Die Croft Edition von Shadow of the Tomb Raider kostet 90 Euro und enthält die Digital Deluxe Edition des Spiels inkusive folgender Extras:

48-Stunden-Vorabzugang

Steam-exklusives Wallpaper

Season Pass

2 zusätzliche Waffen & Outfits

Digitaler OST (Teil der Digital Deluxe Edition)

1 Waffe/Outfit (Teil der Digital Deluxe Edition)

Shadow of the Tomb Raider - Ultimate Edition (PS4, Xbox One)

Die Collector's/ Ultimate Edition für PS4 und Xbox One kann man mit einem Preis von 200 Euro bereits vorbestellen. Eine Sammlerausführung für PC-Spieler ist im Shop noch nicht gelistet. Eine separate Collector's Edition ohne Spiel, wie es beispielsweise bei State of Decay 2 praktiziert wird, wäre auch für Tomb Raider denkbar.

Die Ultimate Edition für PS4 oder Xbox One beinhaltet die Shadow of the Tomb Raider Croft Edition inklusive physikalischer Extras.

Season Pass, inklusive 7 Herausforderungsgrüfte, jede davon mit einer Story-Nebenmission. Der Season Pass bietet auch 7 Waffen, 7 Outfits und 7 Fähigkeiten.

3 zusätzliche Waffen und Outfits

Digitaler Soundtrack

Lara Croft "Terrifying-Tombs"-Statue: Eine detailreiche Nachbildung von Lara Croft

Taschenlampennachbildung

Kletteraxt-Flaschenöffner

48-Stunden-Vorabzugang zum vollständigen Spiel

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September 2018 für PC, Xbox One und PS4.

