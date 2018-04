Am 14. September erscheint Shadow of the Tomb Raider zeitgleich für PC, Xbox One und PS4. Schon jetzt könnt ihr euch oben einen neuen, dreiminütigen Trailer anschauen, der Einblicke auf die Story des neuen Lara-Croft-Abenteuers gewährt.

Wer lieber nichts zur Story von Shadow of the Tomb Raider erfahren möchte, sollte den Trailer natürlich nicht anschauen und an dieser Stelle lieber aufhören zu lesen. Aber zumindest können wir hier noch einige geleakte Screenshots anbieten, die bei Amazon aufgetaucht sind, wo man den Titel bereits vorbestellen kann. Inzwischen kursieren die Screenshots auch auf ResetEra.

Shadow of the Tomb Raider - Presse-Screenshots ansehen

Falls ihr es nicht erwarten könnt und lieber lest, als schaut, folgen hier leichte Spoiler zur Story von Shadow of the Tomb Raider: Die ikonische Jung-Heldin Lara flüchtet im Trailer vor einer Spezialeinheit, während sich im Hintergrund eine Sonnenfinsternis abspielt. Dieses Ereignis hat offenbar eine besondere Bedeutung für einen fiesen Azteken, der schon fleißig ein Opfer-Ritual vorbereitet. Auch klassische Klettereinlagen dürfen im Trailer nicht fehlen, als Lara eine riesige steinerne Azteken-Statue emporklimmt, offenbar bei dem Versuch, das Ritual zu verhindern.

Der neuerliche Leak der Screenshots ist nicht der erste Leak zu Shadow of the Tomb Raider. Bereits zuvor wurde ein Trailer versehentlich öffentlich zugänglich gemacht. Auch das feste Releasedatum wurde im Vorfeld einer offiziellen Ankündigung bekannt.

Wann werden mehr offizielle Informationen zu Tomb Raider erwartet? Obgleich es dahingehend noch keine entsprechende Ankündigung gibt, ist es doch denkbar, dass die Zusammenarbeit zwischen Square und Microsoft beim Xbox-Release weitere Infos über Shadow of the Tomb Raider auf der Microsoft-Pressekonferenz zur E3 zutage fördert.