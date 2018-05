Lange, sehr lange hat es gedauert, doch nun steht er endlich fest: Der Release-Termin für Sherlock Holmes 3. Warner bringt die Action-Komödie der erfolgreichen Filmreihe mit Robert Downey Jr. und Jude Law am 25. Dezember 2020 in die US-Kinos. Ein deutscher Kinostart dürfte zeitnah stattfinden.

Neuer Fall für Robert Downey Jr. als Meisterdetektiv

In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Robert Downey Jr. (Iron Man) als Sherlock Holmes und Jude Law als Dr. Watson, frei nach der beliebten Krimireihe von Arthur Conan Doyle. Das Filmstudio plant schon seit Jahren mit einem dritten Teil.

Ob erneut Guy Ritchie die Regie führen wird, konnte noch nicht bestätigt werden. Bisher ging man aber von seiner Rückkehr auf den Regiestuhl aus.

Neuer Autor schreibt das Drehbuch

Nach diversen Drehbuchvorlagen in den vergangenen Jahren soll nun Chris Brancato die Vorlage für die dritte Action-Komödie schreiben. Bekannt ist er in erster Linie für seine Serien, wie Narcos (2015 - 2018) für Netflix und First Wave - Die Prophezeiung (1998 - 2001).

Welcher knifflige Fall diesmal auf den Meisterdetektiv Sherlock Holmes und sein Freund und Partner Dr. Watson wartet, ist noch nicht bekannt. Die Handlung dürfte erneut in London Ende des späten 19. Jahrhunderts spielen, angelehnt an die Buchreihe.

Sherlock-Reihe: Nach 9 Jahren Pause geht es endlich weiter

Die beiden ersten Filme »Sherlock Holmes« (2009) und »Sherlock Holmes: Spiel im Schatten« (2011) spielten zusammen über eine Milliarde Dollar in den Kinos weltweit ein. Der Teil wird voraussichtlich im nächsten Jahr gedreht.

Doch bis es soweit ist, kann man Robert Downey Jr. als beliebter Superheld Iron Man in dem aktuell sehr erfolgreichen Marvel-Film Avengers: Infinity War sehen, gefolgt von Avengers 4 im nächsten Jahr. Währenddessen gibt Jude Law im Herbst sein Debüt als junger Zauberer Albus Dumbledore im Fantasy-Sequel Phantastische Tierwesen 2 in den Kinos.