Sherlock Holmes 3 lässt schon 13 Jahre auf sich warten, jetzt gibt’s tatsächlich ein neues Lebenszeichen

Watson-Schauspieler Jude Law (links) hat ein Update für alle Sherlock-Fans zum Stand der Film-Fortsetzung.

Vor gut 15 Jahren stand der britische Meisterdetektiv Sherlock Holmes hoch im Kurs. Die BBC begann 2010 mit der Ausstrahlung ihrer gefeierten Sherlock-Serie rund um Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch in einem modernen Setting.

Nur ein Jahr zuvor veröffentlichte Regisseur Guy Ritchie seine Neuinterpretation des klassischen Sherlock-Holmes-Stoffes mit Marvel-Star Robert Downey Jr. in der Rolle des begabten Detektivs und Jude Law als dessen getreuer Partner Dr. Watson. 2011 folgte mit der gleichen Besetzung die Fortsetzung Spiel im Schatten , in der sich Holmes mit seinem Erzrivalen Professor James Moriarty messen muss.

2:19 Sherlock Holmes: Spiel im Schatten - Deutscher Trailer zum Actionfilm

Dann wurde es allerdings still um die Kino-Reihe. Zwar gaben die Verantwortlichen beim Filmstudio Warner Bros. zwischenzeitlich immer wieder zu verstehen, dass es auch einen dritten Sherlock-Holmes-Film mit Law und Downey Jr. geben soll, doch die Planungen dazu ziehen sich mittlerweile seit 13 Jahren.

Ein Drehbuch und viele offene Fragen

Offenbar gibt es aber mittlerweile zumindest Fortschritte mit dem Drehbuch. Wie Jude Law kürzlich in einem Interview mit dem Magazin The Playlist verriet, gebe es nun eine neue Drehbuchfassung für das Projekt, die er allerdings noch lesen müsse.

Das klingt zwar erst einmal gut, doch einen konkreten Zeitplan für den Film gibt es damit immer noch nicht. Auch Jude Law gab zu verstehen, dass bei Sherlock Holmes 3 noch einige Fragen geklärt werden müssten, bevor mit den Dreharbeiten begonnen werden könnte: Neben dem Drehbuch besteht natürlich die Frage, wie teuer das wäre. Und können wir das überhaupt umsetzen?

Sowohl Law als auch Downey Jr. sind aktuell nämlich gefragte Schauspieler und haben schon viele Monate im Voraus einen vollen Terminkalender.

Inzwischen hat sich zudem auch die Personalsituation für die Fortsetzung verändert: Regisseur Guy Ritchie wird bei Sherlock Holmes 3 nicht mehr Regie führen; er arbeitet derzeit an einem eigenen Sherlock-Projekt. Stattdessen wird in dem neuen Kinofilm Dexter Fletcher das Ruder übernehmen.