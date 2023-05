Bei Steam hat der kommende Shooter Mouse gerade eben seine Shop-Seite enthüllt.

Habt ihr mal alte Episoden von Mickey Mouse angeschaut? Also die wirklich alten, in Schwarz-Weiß? Die stammen aus den späten 1920ern und 1930ern und haben einen ganz eigenen Stil (»Rubber House Animation«), der heutzutage kaum noch genutzt wird.

Doch vereinzelt entdecken Spiele die Ästhetik für sich, denkt nur mal an Cuphead. Der frisch enthüllte Shooter Mouse setzt nochmal eins drauf und macht aus Mickey einen knallharten Cop, der mit Zigarre und Revolver durch eine Stadt voller Gewalt zieht.

Ein ausgefallener First-Person-Shooter

1:03 Mouse: Neuer Shooter kombiniert Retro-Mickey-Mouse mit Noir

Der Trailer sieht auf den ersten Blick wie ein alter Disney-Kurzfilm aus: Eine aufrecht gehende Maus mit großen, runden Ohren und weißen Handschuhen über den vier Fingern - Moment mal, da müsste Disney doch direkt mit Anwälten anrücken?

Was ist mit dem Copyright? Ende 2023 laufen erste Urheberrechte an der alten Version von Mickey Mouse aus, die Figur kann dann also auch außerhalb von Disney für Spiele, Filme, Bücher und so weiter verwendet werden. Hier lest ihr mehr über die rechtlichen Hintergründe.

Das Gameplay hat wenig mit den familienfreundlichen Cartoons zu tun. Stattdessen ballert und prügelt sich Detective Mouse durch die Gegend, lässt die Köpfe von Gegnern explodieren oder verbrennt sie zu Aschehäufchen. Im Inventar stecken Kippen, Zigarren und Cola. Was man halt in einem Noir-Abenteuer braucht.

Stilecht düdelt leicht verzerrte Jazzmusik durch den Trailer, der eine sehr frühe Version des Spiels zeigt, mit nur einer Art von Gegner und Debug-Anzeige im Eck links oben. Versteht das Video also eher als groben Einblick, welchen Stil Mouse bieten will.

Das reicht bereits, um aktuell bei TikTok und Twitter viel Aufmerksamkeit einzufangen, dort kommt das Spiel bei vielen sehr gut an und weckt Neugier, wie sich das spielen könnte – und ob es vielleicht ein paar Bioshock-Einflüsse bekommt. Dieser kurze abgefilmte Clip über Sniper im Spiel hat zum Beispiel 250.000 Upvotes gesammelt (Video auf Polnisch).

Der First-Person-Shooter befindet sich noch am Anfang der Entwicklung, es dauert also sicher noch Jahre, bis Mouse erscheint. Laut Webseite ist der Release für PC (via Steam), Nintendo Switch und Xbox geplant.

Wie gefällt euch der Stilmix von Mouse? Sagt euch Rubber Hose Animation grundsätzlich zu oder könnt ihr mit der alten Kunstform nichts anfangen?