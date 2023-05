Sims-Fans aufgepasst: Bei Epic werden jetzt mehrere Addons verschenkt

Mit dem neuen Epic-Geschenk könnt ihr Abenteuer im Dschungel erleben oder extravagante Partys schmeißen.

Kurz vor dem Wochenende beschenkt uns der Epic Store wieder reichlich, dieses Mal gibt es gleich mehrere Zusatzinhalte für die Sims 4 in einem Bundle. Welche Addons verschenkt werden, was alles drin steckt und für wen sich das lohnt, erzählen wir euch hier. Wie ihr das Bundle mit eurer Sims-Installation in der EA App nutzt, erklären wir euch ebenfalls.

Dschungel-Abenteuer

Als größere Erweiterung, die im Normalfall 20 Euro kostet, bietet Dschungel-Abenteuer eine Menge zusätzlicher Inhalte, wie neue Orte und zusätzliche Gegenstände für eure Sims und Häuser:

Selvadorada: Mit euren Sims besucht ihr mit der Erweiterung dieses südamerikanisch anmutende Dorf und geht verschiedenen Aktivitäten nach: Probiert traditionelle Gerichte, tanzt zu neuer Musik, erfreut euch an einheimischen Gebräuchen und kauft authentische Deko für euer Zuhause.

Mit euren Sims besucht ihr mit der Erweiterung dieses südamerikanisch anmutende Dorf und geht verschiedenen Aktivitäten nach: Probiert traditionelle Gerichte, tanzt zu neuer Musik, erfreut euch an einheimischen Gebräuchen und kauft authentische Deko für euer Zuhause. Dschungelausflug: Mutigere Sims unternehmen auch eine Reise in den Dschungel, dort lauern allerdings gefährliche Tiere wie Giftspinnen und Bienen. Beim Erkunden entdeckt ihr außerdem versteckte Wasserstellen und Ruinen, in denen uralte Artefakte zu finden sind.

Luxus-Party-Accessoires

Nicht ganz so umfangreich ist dieses Addon für die Partylöwen unter euren Sims. Es besteht hauptsächlich aus neuen Kleidungsstücken die auf eine edle Party passen (Kleider und Smokings), sowie Einrichtungs- und Deko-Gegenständen, die ihr auf euren Feiern nutzt.

Ein neues Gameplay-Feature ist der Tischbrunnen, den ihr auf den ebenfalls neuen Buffettischen platzieren könnt. Aus ihm sprudeln verschiedene Getränke, was eure Besucher sicher beeindruckt.

Fashion Street-Set

Als letztes gibt es noch ein kleines Paket mit neuer Kleidung und Accessoires, das auf einen farbenfrohen Look setzt und von indischer Mode inspiriert wurde. Die obigen Bilder sagen hier deutlich mehr als Worte.

Für wen lohnt sich das?

Wie bei den meisten Erweiterungen für die Sims 4 kommt es auf euren persönlichen Geschmack und den Lebensstil eurer Sims an, ob die Erweiterung euch gefallen könnten. Es sei aber gesagt, dass die drei kostenlosen Addons nicht zu den beliebtesten gehören. Wegen ihnen Die Sims 4 anzufangen, lohnt sich also nicht unbedingt. Falls ihr aber eh schon spielt, spricht auch nichts gegen die kostenlosen Inhalte.

Wie schalte ich die Inhalte in der EA App frei?

Falls ihr Sims 4 über die EA App spielt, könnt ihr auch von dem Epic-Geschenk profitieren, indem ihr einfach euer Epic-Konto mit dem von EA verknüpft. Befolgt dazu folgende Schritte:

Loggt euch bei eurem Epic-Account ein. Geht zu eurer Bibliothek und installiert das Sims-Bundle. Die EA App startet sich automatisch und will eure Accounts zu verknüpfen. Loggt euch in der EA App ein, falls das nicht automatisch passiert. Das Bundle wird nun installiert und ist auch für eure Installation in der EA App verfügbar.

Wie gefällt euch das Geschenk im Epic Store diese Woche? Spielt ihr schon Die Sims 4 und freut euch über die willkommene Vergrößerung eurer Addon-Sammlung? Habt ihr schon länger überlegt, dem neuesten Sims eine Chance zu geben und ergreift nun die günstige Gelegenheit? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!