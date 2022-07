Skate 4 zeigt ausgerechnet das, was die meisten Studios sonst vermeiden wollen

Darauf haben Skateboard-Liebhaber gewartet: erstes Gameplay aus Skate 4! Wie früh das eintrifft, dürfte einige aber dann doch überraschen. Denn Entwickler EA Black Box lädt mit einem betont unfertigen Spielzustand zum Probe spielen ein.

Die Reaktionen der Fans auf YouTube fallen überwiegend sehr positiv aus. Obwohl viel Gezeigtes nur aus grauen Boxen und eigenwilliger Ragdoll-Physik besteht, feiert so mancher Skateboard-Kenner auf YouTube den erfrischend offenen Umgang der Entwickler mit dem Prä-Prä-Prä-Alpha-Zustand von Skate 4.

EA Black Box will mit der inszenierten Transparenz auch die Zusammenarbeit mit der Community betonen. Um Feedback zu bekommen, laden sie alle Interessierten zu einem Playtest ein, für den ihr euch auf der offiziellen Website anmelden könnt.

So sieht das erste Gameplay von Skate 4 aus

Jetzt haben wir lange genug um den heißen Bluntslide herumgeredet und zeigen euch, wovon wir sprechen. Hier seht ihr das erste Gameplay von Skate 4:

Wie zuvor erwähnt: Vieles besteht noch aus grauen Boxen, fehlerhaften Animationen und anderen Baustellen. Kein Wunder, schließlich hat Skate 4 noch nicht einmal das Alpha-Stadium erreicht.

Andere Passagen wirken dagegen schon fast vollständig ausgearbeitet, was einen Ausblick auf das finale Produkt geben soll. Aber natürlich kann sich während der Entwicklung noch einiges ändern. Für einen ersten Eindruck reicht das Video aber allemal.

Skateboarding kehrt groß zurück

Im Zeitalter der Revivals erlebt auch das virtuelle Skateboarding seine Renaissance. Die erfolgreichen Remakes von Tony Hawk's Pro Skater begeistern auch GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge:

Bei den physikalischen Simulationen des Sports trumpfen dagegen die Indies auf: Wer sich mit seinen Fingern am Controller so fühlen will wie mit den Füßen auf dem Griptape, findet in der Skateboard-Simulation Session das passende (und höllisch anspruchsvolle) Spiel.

Und auch Skater XL schlägt im Trailer oben in genau diese Kerbe, gestaltet sich aber weniger verkopft und dadurch etwas einsteigerfreundlicher als Session. So oder so: Es herrschen wieder rosige Zeiten für virtuelle Skateboarder!