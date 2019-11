Heute mag es viele Spieler verwunden, aber die Pro-Skater-Reihe von Tony Hawk und Activision galt einmal als eine der spaßigsten Videospielserien überhaupt. Besonders da sie auch viele Spieler begeisterte, die mit dem Sport selbst wenig anfangen können. In den letzten Jahren brachte sie aber höchstens mittelmäßige Ableger hervor. Seit Pro Skater 5 liegt die Reihe zudem auf Eis, doch nun scheint sich wieder etwas zu tun.

Mehrere Gerüchte legen nahe, dass Activision wohl erneut an einem Ableger arbeitet. Dabei handelt es sich zwar nur um Vermutungen. Die sind jedoch nicht ohne Weiteres von der Hand zu weisen.

Ursprung der Spekulationen sind gleich zwei unterschiedliche Quellen. Als erstes wäre da ein Tweet des Nutzers Sabi, wobei es sich um einen relativ bekannten Branchen-Insider und Journalisten handelt, der bereits früher zuverlässig Informationen zu bevorstehenden Projekten verbreitet hat.

Dieser will von einem Kontakt bei Activision erfahren haben, dass intern derzeit Demos oder Prototypen von Remakes zu Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 kursieren. Er sei sich aber nicht sicher, ob es sich um mögliche Remaster der beiden Teile handelt oder Vorlagen für ein komplett neues Spiel.

Explanation of what I shared in my server:

An Activision contact told me a week or so ago about how Tony Hawk Pro Skater 1 and 2 had demos/prototypes remade. They went around internally. I didn't share before as I wasnt sure if they were being remade as full games, or just a test