Ihr dachtet Skull and Bones sei längst vergessen? Ubisoft beweist mit gewaltiger Roadmap das genaue Gegenteil

Ubisoft erfüllt in Jahr 2 zahlreiche Community-Wünsche.

Das ambitionierte Piraten-MMO Skull and Bones verschlang hunderte Millionen US-Dollar und ist dennoch (See)meilenweit hinter den Erwartungen der Spielerinnen und Spieler zurückgeblieben. In Anbetracht der laufenden Sparmaßnahmen von Ubisoft wäre zu erwarten, dass Skull and Bones dem Rotstift zum Opfer fällt und eingestampft wird.

Doch ganz im Gegenteil: Ubisoft fährt im zweiten Jahr voll auf und liefert mit der Roadmap für 2025 zahlreiche Features, die sich Fans des Spiels schon seit dem Release wünschen.

Kostenlos testen: Ihr könnt Skull and Bones vom 17. bis zum 20. April 2025 uneingeschränkt kostenlos ausprobieren, inklusive Crossplay. Dabei macht es keinen Unterschied, ob ihr es bereits zuvor gespielt habt. Unterstützt werden PS5, Xbox Series X/S und PC. Wenn euch Skull and Bones gefällt, könnt ihr es außerdem auf Steam noch bis zum 20. April mit 50 Prozent Rabatt für 20 Euro kaufen.

Die Roadmap für Year 2 im Überblick

Die wichtigsten Neuerungen dürften wohl die Großschiffe sowie die Landkämpfe sein. Auch der Verzicht auf das Zurücksetzen des Ruders dürfte viele aktive Spieler erfreuen.

Season 1: Ascent into Chaos

Start : 16. April 2025

: 16. April 2025 Item Ascention: Grundschadenswerte und Modifikatoren können gezielt auf neue Art mit Silber und Rohstoffen bei lokalen Händlern verbessert werden.

Grundschadenswerte und Modifikatoren können gezielt auf neue Art mit Silber und Rohstoffen bei lokalen Händlern verbessert werden. Weltstufen : Optionale Schwierigkeitsgrade, durch die ihr bessere Belohnungen erhaltet. Aktuelles Maximum ist Weltstufe 2.

: Optionale Schwierigkeitsgrade, durch die ihr bessere Belohnungen erhaltet. Aktuelles Maximum ist Weltstufe 2. Endgame-Inhalt wird überarbeitet : Handwerkmaterialien lassen sich in eigenen Manufakturen herstellen und es gibt einen neuen Upgrade-Baum mit zusätzlichen Verbesserungen.

: Handwerkmaterialien lassen sich in eigenen Manufakturen herstellen und es gibt einen neuen Upgrade-Baum mit zusätzlichen Verbesserungen. Death Tides : Neuer PvP-Teammodus, in dem ihr eure eigenen Schiffe sowie vordefinierte Schiffe verwenden könnt. So benutzt ihr optional auch Waffen, die ihr noch gar nicht freigeschaltet habt. Außerdem könnt ihr Seemonster heraufbeschwören und für euch kämpfen lassen.

: Neuer PvP-Teammodus, in dem ihr eure eigenen Schiffe sowie vordefinierte Schiffe verwenden könnt. So benutzt ihr optional auch Waffen, die ihr noch gar nicht freigeschaltet habt. Außerdem könnt ihr Seemonster heraufbeschwören und für euch kämpfen lassen. Diverse Quality-of-Life Verbesserungen: Etwa eine überarbeitete Karte und Mini-Map sowie verbesserte Sichtbarkeit von Schwachpunkten.

Season 2: Oaths of War

Start : Voraussichtlich Sommer 2025

: Voraussichtlich Sommer 2025 Kein Neustart im End-Game : Achterstücke und die Manufaktur-Level werden nicht länger zurückgesetzt.

: Achterstücke und die Manufaktur-Level werden nicht länger zurückgesetzt. Großschiffe : Mit der Fregatte könnt ihr das erste Großschiff freischalten, das etwa über zusätzliche Waffenplätze verfügt.

: Mit der Fregatte könnt ihr das erste Großschiff freischalten, das etwa über zusätzliche Waffenplätze verfügt. Megafort : Die Compagnie Royale hat eine besonders mächtige Festung errichtet, die wertvolle Ressourcen bereithält.

: Die Compagnie Royale hat eine besonders mächtige Festung errichtet, die wertvolle Ressourcen bereithält. Disputed Waters: Ihr müsst euch entweder auf die Seite der Compagnie Royale oder der Niederländischen Handelsgesellschaft stellen und erhaltet je nach Entscheidung einzigartige Vorteile.

Season 3: Guts and Glory

Start : Voraussichtlich Herbst 2025

: Voraussichtlich Herbst 2025 Landkampf : Es wird möglich sein, an Land gegen Feinde zu kämpfen. Weitere Informationen dazu sollen noch folgen.

: Es wird möglich sein, an Land gegen Feinde zu kämpfen. Weitere Informationen dazu sollen noch folgen. Offiziere : Ihr könnt Offiziere retten und sie euren Schiffen zuweisen. Diese erhalten dann einzigartige Vorteile.

: Ihr könnt Offiziere retten und sie euren Schiffen zuweisen. Diese erhalten dann einzigartige Vorteile. Ruf-System: Hierzu gibt es noch keine näheren Informationen. Vermutlich werdet ihr bei den unterschiedlichen Fraktionen einen positiven oder negativen Ruf erhalten können und so Vor- oder Nachteile zu spüren bekommen.

Season 4: Eye of the Beast

Start : Voraussichtlich Winter 2025/26

: Voraussichtlich Winter 2025/26 Kraken : Ein gigantischer, legendärer Kraken taucht in der Spielwelt auf und kann bekämpft werden.

: Ein gigantischer, legendärer Kraken taucht in der Spielwelt auf und kann bekämpft werden. Neues Großschiff : Die Korvette wird hinzugefügt.

: Die Korvette wird hinzugefügt. Jägergilde : Ihr könnt der Jägergilde beitreten und so noch mehr vom Jagen mächtiger Kreaturen profitieren.

: Ihr könnt der Jägergilde beitreten und so noch mehr vom Jagen mächtiger Kreaturen profitieren. Territorial Control: Hierzu gibt es noch keine näheren Informationen. Vermutlich werdet ihr bestimmte Gebiete kontrollieren können und so zusätzliche Boni auf Ressourcen erhalten, ähnlich wie bereits bei den Manufakturen des Ruders.

Es bleibt abzuwarten, ob Ubisoft mit den Inhalten für 2025 das Ruder noch herumreißen und die Gunst der Seebären erwerben kann. In jedem Fall wird auf die Wünsche der Community eingegangen. Besonders die neuen Großschiffe wurden sich schon zu Release gewünscht.

Was jedoch weiterhin fehlt, ist die Möglichkeit, die Schiffe eurer Feinde zu entern und an Deck weiterzukämpfen. Assassin's Creed: Black Flag hat es bereits vor über zehn Jahren vorgemacht. Und auch das jüngst veröffentlicht Action-Rollenspiel Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii setzt auf das Feature.