WOW und Sky im Dezember 2024: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Habt ihr euch schon mal gefragt, wie es an den Filmsets von Marvel und Co. ablaufen könnte? The Franchise liefert euch die turbulente Antwort! Bildquelle: HBO Entertainment.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf WOW und Sky. Zum Beispiel könnt ihr euch mit The Franchise auf eine schamlose Mediensatire über Marvel, DC und die Filmindustrie im Allgemeinen freuen. Welche Filme und Serien im letzten Monat hinzugefügt wurden, erfahrt ihr selbstverständlich auch bei uns in dem dazugehörigen Artikel.

Schnellnavigation:

Highlight im Dezember 2024: The Franchise - Staffel 1

Genre : Satire/Komödie

: Satire/Komödie Creator : Jon Brown, Armando Iannucci

: Jon Brown, Armando Iannucci Cast : Daniel Brühl, Himesh Patel, Aya Cash, Jessica Hynes

: Daniel Brühl, Himesh Patel, Aya Cash, Jessica Hynes Serienstart : 2024

: 2024 Staffeln : 1

: 1 Auf WOW ab: 6. Dezember 2024

The Franchise ist eine Mediensatire, bei der eine Filmcrew ein schwächelndes Superhelden-Franchise wieder auf Kurs bringen und den nächsten Blockbuster Tecto: Eye of the Storm produzieren soll.

Dieser entsteht unter der Leitung des deutschen und eigenwilligen Regisseurs Eric Bouchard (Daniel Brühl), der jedoch keine Ahnung von Großproduktionen hat. Damit sind natürlich ordentlich Chaos und rauchende Köpfe am Set vorprogrammiert.

Aber auch die ständigen Änderungswünsche der Produktionsfirma verursachen immer wieder Probleme. So wird etwa der bisherige Produzent gefeuert und durch die Producerin Anita (Aya Cash) ausgewechselt. Die ist allerdings die Ex-Frau des dauerhaft gestressten Regieassistenten Daniel (Hirmesh Patel) und sorgt für weitere Spannungen.

The Franchise Staffel 1 erscheint am 6. Dezember 2024 auf WOW und umfasst acht Episoden.

1:43 The Franchise schwingt ab heute den Satire-Hammer gegen Marvel und DC

Autoplay

Neue Filme bei WOW und Sky im Dezember 2024

3:04 The Fall Guy: Stuntman Ryan Gosling dreht im neuen Trailer zum Actionfilm ordentlich auf

Neue Serien bei WOW und Sky im Dezember 2024

3. Dezember Get Millie Black - Staffel 1 (Krimi) Versunkene Kriegsschiffe: Geheimnisse aus der Tiefe - Staffel 1 (Dokumentation)

6. Dezember The Franchise - Staffel 1 (Satire/Komödie) Kennedy, Sinatra und die Mafia - Staffel 1 (Dokumentation)

7. Dezember Mord mit Aussicht - Staffel 4 (Krimi)

9. Dezember Diese Ochsenknechts feiern Weihnachten (Reality TV) Wilde Karibik mit Liz Bonnin - Staffel 1 (Dokumentation)

13. Dezember Ride with Norman Reedus - Staffel 1 (Dokumentation)

19. Dezember Das Phantom: Auf der Jagd nach Norman Franz (True Crime/Dokumentation)

20. Dezember Wild World mit Patrick Aryee - Staffel 1 (Dokumentation)

23. Dezember Motorway Cops: Verkehrssünder im Visier - Staffel 4 (Dokumentation)

26. Dezember Black Widow: Männer im Netz einer Mörderin - Staffel 1 (Dokumentation/True Crime)

27. Dezember Ride with Norman Reedus - Staffel 2 (Dokumentation)

30. Dezember Unter Verdacht: Die Abgründe der Polizei - Staffel 1 (Dokumentation/True Crime)



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das könnte auch spannend sein

Mit Daniel Brühl und Aya Cash sind bei The Franchise zwei Schauspieler an Bord, die bereits bei großen Superheldenproduktionen mitgewirkt haben. Ersteren kennt ihr womöglich als den bösen Söldner Zemo in The First Avenger: Civil War und letztere als rassistische Superschurkin in der blutigen Antiheldenserie The Boys.