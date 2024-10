WOW im November 2024: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Im November 2024 gibt es ordentlich Nachschub für Dune-Fans. Bildquelle: HBO Entertainment.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf WOW und Sky. Zum Beispiel könnt ihr euch mit Prophecy auf eine brandneue Serie zu Dune freuen. Welche Filme und Serien im letzten Monat hinzugefügt wurden, erfahrt ihr selbstverständlich auch bei uns in dem dazugehörigen Artikel.

Highlight im November 2024: Dune: Prophecy - Staffel 1

Genre : Sci-Fi

: Sci-Fi Creator : Diane Ademu-John

: Diane Ademu-John Cast : Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel

: Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel Serienstart : 2024

: 2024 Staffeln : 1

: 1 Auf WOW ab: 18. November 2024

Bevor Dune Teil 3 in einigen Jahren in den Kinos erscheint, können sich Abonnenten von WOW die Wartezeit deutlich schmackhafter gestalten. Denn mit Dune: Prophecy erscheint im November 2024 das Prequel zu dem gefeierten Sci-Fi-Filmen, das die Geschichte rund um den Wüstenplaneten erweitert.

Paul Atreides und Co. werdet ihr in Prophecy jedoch nicht zu sehen bekommen, denn die Prequel-Serie spielt etwa 10.000 Jahre vor den Kinofilmen mit Timothée Chalamet und Zendaya. Die beiden Schwestern des Hauses Harkonnen ziehen in den Kampf gegen eine bösartige Macht, welche die Zukunft der Menschen bedroht. Dafür gründen sie die Sekte Bene Gesserit, um ein Superwesen namens Kwisatz Haderach zu erschaffen.

Dune: Prophecy basiert zum Teil auf dem Roman Der Thron des Wüstenplaneten (Sisterhood of Dune) von 2012, nimmt sich jedoch auch einige Freiheiten. Die erste Staffel umfasst sechs Episoden, die ab dem 18. November 2024 in einem wöchentlichen Rhythmus auf WOW erscheinen.

2:49 Dune als Serie: Der neue Trailer zu Prophecy zeigt uns die Anfänge der Bene Gesserit

Neue Filme bei WOW im November 2024

1:29 Furiosa: Kurz vor Kinostart gibt's einen letzten explosiven Trailer zum neuen Mad-Mad-Film

Neue Serien bei WOW im November 2024

5. November S.W.A.T. - Staffel 8 (Action/Krimi)

6. November Vorsicht Abgrund! Die gefährlichsten Straßen der Welt - Staffel 4 (Dokumentation)

7. November The Day of the Jackal - Staffel 1 (Action/Historie)

8. November Kill or Be Killed - Staffel 1 (Dokumentation) Brandy Melville: Der Kult um die Fast-Fashion-Hölle (Dokumentation) One South: Porträt einer Psychiatrie - Staffel 1 (Dokumentation)

15. November Turmschatten - Staffel 1 (Drama) The Hungry Games: Wettkampf der Braunbären - Staffel 1 (Dokumentation)

18. November Dune: Prophecy - Staffel 1 (Sci-Fi/Action)

20. November Prosecuting Evil With Kelly Siegler - Staffel 1 (True Crime)

21. November Der König der Betrüger: Hamish McLaren und seine Verbrechen (Dokumentation) Stevie Van Zandt: Schauspieler, Musiker, Aktivist (Dokumentation)

25. November Murder Uncut - Staffel 1 (True Crime)

27. November Somebody Somewhere - Staffel 3 (Komödie/Drama)

30. November Fantasmas - Staffel 1 (Fantasy/Komödie)



2:09 The Day of the Jackal: Im ersten Trailer enthüllt die neue Thriller-Serie prominente Gesichter

Aktuell schreibt der Regisseur Denis Villeneuve das Drehbuch für Dune 3. Der Film basiert auf dem zweiten Dune-Buch von 1969 und dreht sich erneut um Paul Atreides. Dieses Mal möchte Villeneuve allerdings klarer herausstellen, dass es sich bei Paul Atreides nicht um einen klassischen Helden handelt.

Wann Dune erscheinen soll, ist bisher nicht bekannt. Da jedoch jetzt erst an dem Drehbuch gearbeitet wird, müsst ihr euch wohl noch mindestens zwei Jahre gedulden.