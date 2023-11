25 Minuten Skyblivion: Remake von Oblivion meldet sich mit Gameplay zurück, das Fans zum Jubeln bringt

Sieht aus wie Oblivion, ist aber Skyrim: Die riesige Fan-Mod Skyblivion macht's möglich.

The Elder Scrolls 4: Oblivion gilt bis heute als Rollenspiel-Meisterwerk, ist aber nach nunmehr 17 Jahren zumindest technisch arg in die Jahre gekommen. Wie gut, dass es Skyblivion gibt! Denn das ist eine riesige Fan-Mod für The Elder Scrolls 5: Skyrim, die es sich zum Ziel gesetzt hat, sämtliche Landstriche und Inhalte von Oblivion in das technische Grundgerüst des Nachfolgers zu portieren.

Nun gibt es neues Gameplay zu bestaunen. Und damit meinen wir keinen zweiminütigen Trailer, nein, viel besser: Satte 25 Minuten frisches Bewegtbildmaterial wurde anlässlich von Halloween veröffentlicht. Ein Blick auf den Kalender verrät: Bisschen spät. Fans der Mod dürfte das aber egal sein.

Habt ihr knapp eine halbe Stunde Zeit? Dann viel Spaß beim Anschauen:

24:42 Skyblivion: Die Riesenmod für Skyrim zeigt euch fast eine halbe Stunde brandneues Gameplay

Das zeigt uns der neue Trailer

Im Fokus des Videos steht Quagmire, das Reich des Daedra-Fürsten Vaermina. Die Umgebung soll sich visuell deutlich von dem abheben, was die Fans der Mod in den Ländern von Tamriel zu sehen bekommen. Die dazugehörige Story soll sich um einen Zauberer drehen, der in einem Turm gefangen gehalten wird. In Quagmire erwarten euch zudem:

Zahlreiche Geheimnisse: In Quagmire soll es sich lohnen, den vorgegebenen Pfad zu verlassen und auch mal abseits des Weges zu schauen. Denn viele Ruinen locken mit lukrativen Belohnungen.

In Quagmire soll es sich lohnen, den vorgegebenen Pfad zu verlassen und auch mal abseits des Weges zu schauen. Denn viele Ruinen locken mit lukrativen Belohnungen. Neue Gegner und Waffen warten darauf, von euch bekämpft respektive eingesackt zu werden. Viele Feinde sind optisch stark an Vampire, Zombies und andere bekannte Monster-Prominenz angelehnt und verleihen den Landstrichen von Cyrodiil ein deutlich düstereres Flair als im Original.

warten darauf, von euch bekämpft respektive eingesackt zu werden. Viele Feinde sind optisch stark an Vampire, Zombies und andere bekannte Monster-Prominenz angelehnt und verleihen den Landstrichen von Cyrodiil ein deutlich düstereres Flair als im Original. Umfangreiche Quests: Einen Großteil der 25 Minuten investiert der neue Trailer darin, euch eine der eigens für die Mod erstellen Aufgabenreihen im Detail vorzustellen. Wir verraten an dieser Stelle nicht zu viel, nur: In Sachen Inszenierung braucht sich die Mod wohl nicht vor Bethesdas eigener Arbeit zu verstecken.

Auf YouTube sind die Reaktionen auf den Trailer eindeutig: Fast alle Kommentare äußern sich positiv zum Gezeigten, viele jubeln und können es kaum noch abwarten.

Wann erscheint Skyblivion denn nun?

Skyblivion befindet sich schon viele Jahre in der Mache und da liegt die Frage natürlich nahe, wann das ambitionierte Mod-Projekt endlich ans Ziel gelangt und wir selbst losspielen dürfen.

Derzeit wird als Release grob das Jahr 2025 angepeilt. Das ist zwar noch etwas hin, doch Fans können froh sein, dass die Mod überhaupt noch erscheint. Vor einigen Monaten wurde das Projekt nämlich durch einen Hackerangriff bedroht. Mehr Infos zu Skyblivion findet ihr auch auf der offiziellen Website zur Mod.

Habt ihr Interesse an Skyblivion? Wartet ihr schon lange auf die Mod und könnt es kaum noch erwarten oder habt ihr soeben zum ersten Mal davon erfahren? Wie steht ihr zu solch ambitionierten Fan-Projekten? Bevorzugt ihr sie gar gegenüber dem Originalspiel oder lassen sie euch kalt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!