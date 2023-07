Skyblivion: Hack erschüttert riesiges Elder Scrolls-Fanprojekt, doch der Chefentwickler gibt Entwarnung

Bei einem Hacker-Angriff auf Skyblivion gingen wohl einige Daten verloren, aber jetzt gibt es Entwarnung.

Als vor einigen Tagen Hacker in die Discord-Server des Fanprojekt Skyblivion eindrangen und massenweise Daten löschten, war Chefentwickler Kyle der Verzweiflung nahe. Sein Lebenswerk werde zerfetzt , schrieb er auf Twitter, und bat erfolglos bei Discord um Hilfe. Inzwischen konnten wir mit Kyle sprechen, und uns genauer über die Folgen des Angriffs informieren.

Glücklicherweise kann der Hobby-Entwickler inzwischen aufatmen: Das Skyblivion-Team konnte die Kontrolle über die beiden betroffenen Server zurückerlangen und sich einen Überblick der Schäden verschaffen. Das Fanprojekt, dass Oblivion in der Engine von Skyrim neu entwickelt, wird wohl ohnr größere Rückschläge weitergehen können.

Bei dem Angriff gingen wohl einige Daten verloren. Dabei handelt es sich vor allem um frühe Konzepte und Nachrichtenverläufe, um die es zwar schade sei, die aber glücklicherweise nicht allzu wichtig für den Fortschritt des Projekts seien. Alles Andere konnte dank Backups glücklicherweise wiederhergestellt werden. Wie weit Skyblivion inzwischen gekommen ist zeigten die Entwickler erst vor wenigen Wochen:

10:39 Skyblivion: Entwickler des gigantischen Oblivion-Remakes zeigen 10 Minuten neues Material

Es ist nicht das erste Mal, dass Skyblivion das Ziel eines Hacker-Angriffs wird. Schon vor einigen Jahren hat es laut Kyle einen Versuch gegeben, dem Projekt zu schaden, damals hätte man sich aber noch schützen können, und zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen wie physische Backups eingeführt.

Dem Entwickler ist auch deutlich die Frustration über solche Angriffe anzumerken. Er habe bereits einen Vollzeit-Job und mit Skyblivion daneben quasi noch einen Zweiten, der für ein Hobby sehr große Opfer fordere:

Stalking, Todesdrohungen, Belästigungen und jetzt Hacks sind so ein normaler Teil dessen geworden. Die Menschen im Team und auch ich selbst opfern so viel, die Leute wissen gar nicht, wie viel Zeit und Mühe in das Projekt gesteckt wird.