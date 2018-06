Bethesda ließ auf der eigenen E3-Pressekonferenz zusammen mit US-Komiker Keegan Michael Key eine ganz besondere Fassung von The Elder Scrolls 5: Skyrim vorstellen. Die Skyrim: Very Special Edition läuft auf Amazons KI-Assistentin Alexa, die ein typisches Abenteuer in Himmelsrand erzählt und den Spieler an gewissen, vorbestimmten Handlungsabzweigungen die Wahl lässt, welchen Weg er einschlagen möchte.

Doch nicht nur Alexa wird zum Game-Master einer Pen-und-Paper-Runde in Audioform. Auch Smart-Kühlschränke und Pager werden unterstützt. Damit spielt der Publisher und Entwickler auf die zahlreichen Portierungen an, die Skyrim seit Release erhalten hat. Fast jede halbwegs aktuelle Plattform kann das Fantasy-Rollenspiel mittlerweile abspielen - von PlayStation VR bis zur Nintendo Switch.

Klappt wirklich, aber aktuell nicht in Deutschland

Wer jetzt jedoch glaubt, dass sei alles ein nur Spaß, der irrt. Denn wie die Kollegen bei PCGamer und Polygon herausgefunden haben, funktioniert die Very Special Edition tatsächlich auf einigen Smartgeräten. Auf der Alexa kann die Anwendung kostenlos aktiviert werden und auch auf iOS- wie Android-Geräte kann man loslegen.

Android-Nutzer müssen dazu die App »Amazon Alexa« im Playstore herunterladen. Besitzer eines Handys oder Tablets mit iOS-Betriebssystem benötigen nur die normale Amazon Shopping App und schalten Alexa im Hauptmenü ein. Mit dem Kommando »Alexa, open Skyrim« sollte das Abenteuer beginnen.

Plus-Report: Fünf Jahre Skyrim - Der Drachen-Dauerbrenner

Im Moment scheint die Very Special Edition aber nur in den USA zu funktionieren. Bei europäischen Spielern weiß Alexa mit dem Kommando nicht viel anzufangen und bleibt stumm. Wie das Video eines PC-Gamer-Redakteurs beweist, hat die KI-Assistentin aber manchmal Probleme, Anweisungen zu verstehen und bietet auch nur sehr rudimentäre Entscheidungsfreiheit. Viel umfangreicher als »nutze entweder Nahkampf, Zauber oder einen Drachenschrei« scheint es nicht zu werden.

Quellen: Polygon, PC Gamer