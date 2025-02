Einer der besten GTA-Rivalen soll nach 13 Jahren ins Kino kommen - darum bemüht sich jetzt sogar ein Marvel-Star

Für Schauspieler Simu Liu ist die Verfilmung von Sleeping Dogs offenbar eine Herzangelegenheit. Bildquelle: Disney / Marvel Studios

Erinnert ihr euch noch an Sleeping Dogs? Das Open-World-Actionspiel ist bereits 13 Jahre alt, genießt aber noch immer einen guten Ruf. Seit seinem Erscheinen im Jahr 2012 gilt der Titel nämlich als eine der besten Alternativen zur populären GTA-Reihe - wie auch unser Test von damals belegt.

Sogar eine Verfilmung wurde angekündigt - und das schon 2017. Seit acht Jahren befindet sich das Kinoprojekt in einem stetigen Auf und Ab. Der ursprünglich vorgesehene Hauptdarsteller Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story) erklärte erst Anfang Januar 2025, dass die Verfilmung auf Eis liege.

Die Wahrheit sieht aber offenbar ganz anders aus. Denn laut IGN soll dem Vorhaben jetzt neues Leben eingehaucht werden. Und dahinter steckt ein großer Name.

Der oben angesprochene Donnie Yen lies vor Kurzem noch keinen Zweifel daran aufkommen, dass der Sleeping-Dogs-Film so schnell wohl keine schlafenden Hunde wecken dürfte. Gegenüber Polygon erklärte er vor einigen Wochen:

Ich habe viel Zeit und Arbeit mit Produzenten verbracht und sogar einen Teil meines eigenen Geldes investiert, um die Entwürfe und einige der Rechte zu erwerben. Ich habe jahrelang gewartet. Jahrelang. Und ich will [den Film] wirklich machen.

Ich habe all diese Visionen in meinem Kopf, und unglücklicherweise… ich weiß nicht, Sie wissen ja, wie es in Hollywood zugeht, oder? Ich habe viele, viele Jahre darauf verwendet. Nun, auf zu schöneren Dingen.