Spaceballs 2 will mehr als »nur« eine Fortsetzung der legendären Star-Wars-Parodie werden

Die Helden der 1987er Sci-Fi-Komödie Spaceballs ... Moment mal! Bildquelle: MGM Studios

Auf der Suche nach mehr Geld entwickelt Amazon aktuell eine Fortsetzung zu der legendären Star-Wars-Parodie Spaceballs von Mel Brooks. Und dafür hat sich Josh Gad, der mit an dem Drehbuch beteiligt ist, so einiges vorgenommen.

Spaceballs 2 soll Ende 2025 so richtig loslegen

Zu Gast bei The Spotlight with Jessica Shaw (via MovieWeb) spricht Gad über den aktuellen Stand von Spaceballs 2 und was man sich für 2025 vorgenommen hat. Sollte alles nach Plan laufen, könnte der Dreh sogar schon Ende dieses Jahres beginnen:

Das ist das erste Mal, dass ich darüber rede und ich hoffe, dass ich dafür keinen Ärger bekomme. Bitte habt Erbarmen mit mir, Amazon! Wir stecken gerade mittendrin und hoffen, zum Ende des Jahres mit den Dreharbeiten loszulegen.

Damit wäre ein Release von Spaceballs 2 gegen Ende 2026 bis Anfang 2027 nicht auszuschließen. Konkrete Details zu der Sci-Fi-Fortsetzung lassen aber noch auf sich warten. Zum Beispiel bleibt offen, was für Darsteller überhaupt vor der Kamera stehen sollen. Die Regie übernimmt Josh Greenbaum (New Girl, Fresh Off the Boat).

2:18 Spaceballs: Offizieller Trailer zu Mel Brooks' legendärer Star-Wars-Satire

Was Spaceballs 2 überhaupt werden will

Im selben Gespräch ordnet Gad auch ein, was für ein Film Spaceballs 2 überhaupt werden soll. Gad betont, dass sich er und seine Co-Drehbuchautoren nicht einfach nur tausende Male den ersten Teil angesehen haben . Stattdessen hat man auch all die anderen Werke von Mel Brooks berücksichtigt, um dem Kult-Comedian gerecht zu werden.

Der heute 98-jährige Macher von Filmen wie Robin Hood - Helden in Strumpfhosen, Die verrückte Geschichte der Welt, Frankenstein Junior oder Der wilde wilde Westen ist übrigens ebenfalls an Spaceballs 2 beteiligt. Zuvor hatte Brooks immer wieder mal versucht, das Projekt in die Gänge zu bekommen.

Was Spaceballs 2 nun (hoffentlich) werden soll, erklärt Josh Gad weiter:

Das ist auf jeden Fall eine Fortsetzung. Es handelt sich definitiv um eine Fortsetzung des ersten Teils, aber darüber hinaus eine Zelebrierung von all den Dingen, für die Mel Brooks steht. [...] [Seine Arbeit] ist in gewisser Weise eine Art verlorene Kunst, um die wir nicht herumtanzen wollen. Dafür arbeiten wir täglich mit Mel Brooks und seinem Produktionspartner Kevin Salter zusammen, was einem wahr gewordenen Traum entspricht. Ich wünschte, ich könnte euch mehr erzählen. Ich wünschte, ich könnte erzählen, wer vielleicht noch zurückkommt. Ich kann euch aber sagen, dass es das Warten wert sein wird.

Der originale Spaceballs startete 1987 unter der Regie von Mel Brooks in den Kinos, der als Präsident Skroob und Yogurt dabei eine Doppelrolle übernahm. Unvergesslich bleibt natürlich auch die Performance von Rick Moranis als Lord Helmchen. Bis heute gilt Spaceballs als eine der besten Star-Wars-Parodien überhaupt.

Jetzt - ganze 38 Jahre später - kommt tatsächlich die Fortsetzung.