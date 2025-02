The Sandman: Nach Staffel 2 ist schon Schluss, Netflix zieht einer der besten Fantasy-Serien den Stecker

The Sandman endet bereits mit Staffel 2 - Netflix wird die Fantasy-Serie basierend auf den Comics von Neil Gaiman nicht weiter fortsetzen. Bildquelle: Netflix

Irgendwann 2025 startet Staffel 2 von The Sandman bei Netflix - und dann ist mit der Fantasy-Serie auch schon Schluss. Das haben der Streamingdienst und Showrunner Allan Heinberg offiziell mit dem folgenden Statement verkündet:

Die Sandman-Serie hat sich immer primär auf die Geschichte von Dream konzentriert, und als wir uns 2022 das verbleibende Material zu Dream aus den Comics angeschaut haben, wussten wir, dass wir nur genug Geschichte für eine weitere Staffel hatten. Wir sind Netflix sehr dankbar dafür, dass sie das Team wieder zusammengebracht und uns die Zeit und die Ressourcen gegeben haben, um eine originalgetreue Adaption zu machen, die hoffentlich sowohl die treuen Leser der Comics als auch die Fans unserer Serie überraschen und begeistern wird.

Warum endet The Sandman schon mit Staffel 2?

Laut Heinberg hat man die Entscheidung, The Sandman schon mit Staffel 2 zu beenden, also schon vor drei Jahren getroffen. Variety unterstreicht ebenfalls in einem Bericht, dass dieser Plan noch vor dem Drehbeginn von Staffel 2 festgelegt wurde.

Allerdings dürfte Kenner der Comics durchaus irritieren, dass es den Machern der Netflix-Serie an Material aus der Comicvorlage mangelt. Immerhin erstreckt sich die Geschichte der Hauptserie The Sandman allein über sechzehn Bände, während es ebenfalls eine ganze Palette an Spin-offs gibt.

2:23 The Sandman: Offizieller Trailer zur Fantasy-Adaption basierend auf den Comics von Neil Gaiman

Autoplay

Mit Dead Boy Detectives startete eins davon sogar schon 2024 in Serienform auf Netflix, wurde kurz darauf aber gleich wieder eingestellt. Als Grund dafür wurden mangelnde Einschaltquoten angegeben.

Die Nachricht, dass Netflix The Sandman den Stecker zieht kommt nun, nachdem erneut schwere Vorwürfe gegen den Autor Neil Gaiman erhoben wurden. Mehr dazu hier:

Tatsächlich wurden in den vergangenen Wochen gleich mehrere Projekte basierend auf Neil Gaimans Werken eingestellt oder abgekürzt. So endet zum Beispiel die Amazon-Serie Good Omens mit einer 90-minütigen Episode anstatt einer vollständigen dritten Staffel.

Disney hat wiederum die Produktion einer Verfilmung von The Graveyard Book auf Eis gelegt. Eine Musical-Adaption von Coraline wurde vollständig eingestampft. Außerdem hat sich Dark Horse Comics von Gaiman losgesagt und im selben Atemzug die gerade noch laufende Serie Anansi Boys eingestellt.

Staffel 2 von The Sandman wird insgesamt 12 Episoden umfassen. Wann genau die neuen Folgen der Fantasy-Serie mit stolzen 88 Prozent auf Rotten Tomatoes starten, ist aktuell nicht bekannt. Netflix hat den Release von Season 2 bisher nur auf 2025 eingegrenzt.

The Sandman wurde von Neil Gaiman persönlich gemeinsam mit David S. Goyer und Allan Heinberg für Netflix entwickelt. Bei jeder einzelnen Episode der zweiten Staffel hat Jamie Childs (Doctor Who, His Dark Materials) die Regie geführt.