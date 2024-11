Einer der beliebtesten Marvel-Filme wird seit Jahren nicht fortgesetzt und das nervt sogar den Star

Ungefähr so empört wie Simu Liu auf diesem Bild schaut, sind die einige Fans wegen der Warterei auf das Sequel. Bildquelle: Marvel/Disney

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Fan-Liebling gemausert. Mit einem Audience Score von unglaublichen 98 Prozent übertrifft er zumindest in dieser Hinsicht sogar Avengers: Endgame, der lediglich auf 90 Prozent kommt (via Rotten Tomatoes).

Seither warten Fans sehnsüchtig auf eine Fortsetzung, die auch kommen soll. Nun tut sich aber seit längerer Zeit nichts mehr und die Zuschauer sind genervt.

Hauptdarsteller Simu Liu scheint die Warterei auch nicht ganz kalt zu lassen. Denn jetzt stimmt er einem Fan zu, der sich offenkundig beschwert.

Ein Herz, dass für Aufregung sorgt

Simu Liu hat erst kürzlich unter dem Fan-Kommentar eines Tik-Tok-Videos einen Like dagelassen. Das ist per se nicht allzu spannend. Unter welchem Statement der 35-Jährige sein Herz setzte, jedoch schon:

[...] Marvel hat dir Unrecht getan, als sie vor drei Jahren keine Fortsetzung [von Shang-Chi] geschrieben haben.

Auch andere Fans haben eine starke Meinung zu dem Thema. Unter dem Post von Cosmic Marvel auf der Plattform X häufen sich sowohl negative als auch positive Kommentare. Hier ein paar Beispiele:

»Neben No Way Home war das der beste Phase-4-Film.« - User QuickBolt07

»Ich kann Shang Chi 2 kaum erwarten, der erste Teil war ziemlich gut. Ich weiß einfach, dass die Fortsetzung noch besser wird.« - User DBlue2P

»Drei Jahre sind nicht so lang für das MCU. Aber die Tatsache, dass der Film nicht einmal im aktuellen Lineup enthalten ist, ist ein wenig verrückt.« - User iangoodwin55

»Ich hoffe, sie besetzen die Rolle neu.« - User OswaldsVorld

»Der erste Teil ist überbewertet.« - User isaacben96

»Ich mochte den ersten Teil sowieso nicht.« - User Dangerous155

Ein Fan vermutet, dass die Fortsetzung vielleicht sogar aus der Marvel-Agenda gestrichen wurde. Zuletzt gerieten andere Marvel-Projekte wie Armor Wars oder Blade deutlich ins Schwanken.

Was ist der aktuelle Stand bei Shang-Chi 2?

Erst im Mai 2024 bestätigte Darsteller Simu Liu ein Sequel in der Late-Night-Show von Jimmy Fallon.

[...] Es wird definitiv passieren, das sollte ich wohl als Erstes sagen. [...] Ich glaube, ich spreche für mich und Destin [Daniel Cretton], unseren zurückkehrenden Regisseur, wenn ich sage, dass wir uns wahnsinnig darauf freuen, wieder einzusteigen.

Seitdem ist aber einiges passiert. Der Regisseur Destin Daniel Cretton wurde von Marvel für Spider-Man 4 eingespannt. Der Streifen mit Tom Holland in der Hauptrolle soll schon am 24. Juli 2026 erscheinen.

Damit dürften die Pläne für Shang-Chi 2 erst einmal wieder in den Hintergrund gerückt sein. Denn aktuell hat Marvel alle Hände voll mit der Vorbereitung auf die kommenden Avengers-Filme Doomsday und Secret Wars zu tun.

Falls Shang-Chi 2 wirklich erscheint, werden wir vermutlich erst 2028 oder 2029 mit dem Sequel rechnen können.

Für 2025 steht ebenfalls viel im Marvel-Universum an. Mit den Veröffentlichungen von Captain America: Brave New World (12. Februar 2025) und Thunderbolts (1. Mai 2025) stehen die nächsten großen Blockbuster in den Startlöchern.

Wenn ihr noch mehr über kommende Projekte wissen möchtet, dann schaut doch in dem oben verlinkten Artikel vorbei.