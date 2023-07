World of Warcraft im Angebot: Schnappt euch jetzt das bekannteste MMO als Brettspiel mit knapp 50% Rabatt!

Kleine Zocker Pause gefällig? Mit diesem Brettspiel müsst ihr nicht auf die Welt von WoW verzichten.

Ihr wolltet der Welt von WoW schon einmal so richtig nah sein? Dann habt ihr jetzt mit dem passenden Brettspiel die Möglichkeit dazu.

Small World of Warcraft könnt ihr euch aktuell bei Amazon mit 48% Rabatt gönnen. Das ist schon fast Prime Day verdächtig! Falls euch dieses Brettspiel nicht anspricht, können wir euch aber auch das Brettspiel zu einer der beliebtesten Erweiterungen von WoW empfehlen. Das Brettspiel zu Wrath of the Lich King gibt es mit 26% Rabatt im Angebot.

Small WoW: Die Horde rennt

Das Brettspiel Small World of Warcraft setzt zu Beginn von Classic an, als die Orks über das Dunkle Portal nach Azeroth kommen. Auch im Brettspiel müsst ihr euch entscheiden: Möchtet ihr ein tapferer Verteidiger der Allianz oder ein mutiger Beschützer der Horde sein?

Das sind die Bestandteile des Brettspiels.

Als Spieler könnt ihr aus beliebten Spielmechaniken aus dem Warcraft-Universum wählen. So gibt es zum Beispiel Portalmagier-Pandaren oder Kräuterkundige Goblins.

Um die Kontrolle über eine der Regionen zu erlangen, müsst ihr legendäre Orte wie das Dunkle Portal, Karazhan oder die Kapelle des Hoffnungsvollen Lichts erobern. Dort warten mächtige Artefakte wie zum Beispiel das Herz von Azeroth.

Achtung: Wenn sich eins eurer Völker zu weit ausgebreitet hat, müsst ihr auch bereit sein es zurückzulassen. Zum Glück sind euch im Lieferumfang, neben den 185 Völkerplättchen, auch noch folgende Bestandteile enthalten:

1 Spielanleitung

2 doppelseitige Spielpläne

16 World of Warcraft-Völkerbanner

20 Speziealfähigkeitsplättchen

5 Regelübersichten

12 Artefakte und legendäre Orte

15 Murloc-Plättchen

1 Verstärkungswürfel

1 Rundentableau

1 Rundenanzeiger

1 Spielregel Variante "Battle for Azeroth"

Wrath of the Lich King als Brettspiel

Hier müsst ihr die finsteren Truppen übler Ghule und Monstrositäten zurückhalten, während ihr versucht, drei Quests abzuschließen. Gelingt euch das erfolgreich, müsst ihr anschließend die Eiskronzenzitadelle-Quest abschließen, um den Lichkönig zu besiegen und die Schlacht zu gewinnen.

Hier seht ihr das Spielfeld des Wrath of the Lich King Brettspiels.

Keine Sorge, ihr müsst die Geißel natürlich nicht alleine zurückhalten. Ihr und eure Lieben seid ein Team und müsst zusammenarbeiten. Dafür braucht ihr coole Spielfiguren. Der Lieferumfang kann euch in dieser Hinsicht einiges bieten:

1 Spielanleitung

36 Ghul-Figuren

7 Helden-Figuren

3 Monstrositäten-Figuren

1 Lichkönig-Figur

2 Würfel

5 Schieber

1 Spielplan

und vieles mehr!

Das Brettspiel passend zu Wrath of the Lich King hat euch also einiges zu bieten. Greift jetzt zu und gönnt es euch mit 26% Rabatt.

Amazon Prime Day

Am 11. und 12. Juli findet der Amazon Prime Day statt. Sicherlich werden an diesen beiden Tagen auch einige Brettspiele im Angebot sein. Schaut euch die Übersicht an, um alles auf einen Blick zu haben.

Mehr zum Thema Brettspiele am Amazon Prime Day 2023: Günstiges Würfeln mit Spielen wie Anno 1800 und CATAN von GameStar Deals