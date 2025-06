Sohn will Steam-Account seines verstorbenen Vaters ehren, doch die Community warnt: »Sag das bloß nicht Valve!«

Sein Steam-Konto an die nächste Generation zu vererben, kann eine schöne Idee sein – Valve hat allerdings etwas dagegen.

Ein emotionaler Beitrag auf Reddit schlägt gerade hohe Wellen in der Gaming-Community: Ein Nutzer fragt, ob es moralisch vertretbar sei, den Steam-Account seines verstorbenen Vaters zu nutzen, um dessen Andenken zu ehren. Die Reaktionen sind überwältigend, zeigen aber auch eine harte rechtliche Realität auf, die vielen Spielern überhaupt nicht bewusst ist.

Ein letztes Achievement für Papa

Ein Nutzer namens »ObjectiveSad5229« wandte sich am 15. Juni 2025 mit einer persönlichen und heiklen Frage an das r/Steam-Subreddit. Sein Vater, mit dem er die Leidenschaft für Videospiele teilte, verstarb vor vier Jahren. Kurz vor seinem Tod hatte er seinem Sohn noch ein Spiel empfohlen.

Nun überlegt der Sohn, sich in den Steam-Account seines Vaters einzuloggen, um in eben diesem Spiel alle Achievements für ihn freizuschalten. Doch er hadert mit sich: »Ich würde es liebend gerne tun, aber gleichzeitig fühlt es sich aus irgendeinem Grund falsch an, seinen Account zu benutzen.«

Die Resonanz auf diese Frage war gewaltig und fast einstimmig positiv. Mit Tausenden von Upvotes und Hunderten Kommentaren bestärkte die Community den Nutzer in seinem Vorhaben. Die vorherrschende Meinung ist klar: Es handle sich um eine schöne Gedenkgeste und der Vater wäre sicherlich stolz.

Ein Top-Kommentar fasst die Gefühlslage vieler zusammen: »Er wird ihn nicht mehr benutzen. Es ist Familie. Ich kann dir versprechen, dass es ihm nichts ausmachen würde.« Ein anderer Nutzer, selbst Vater, ergänzt: »Als Vater liebe ich die Vorstellung, dass meine Kinder nach meinem Ableben Freude an meinen Spielen haben.«

Viele Kommentatoren teilen ähnliche persönliche Geschichten und betrachten eine Spielesammlung auf Steam als modernes Familienerbstück, vergleichbar mit einer Sammlung von Büchern oder Filmen.

Ein Nutzer erzählt, wie er den Tod seines Vaters verarbeitete, indem er in StarCraft 2 ein Level abschloss, an dem sein Vater jahrelang gescheitert war: »Wenn es einen Himmel oder irgendeine Art von Leben nach dem Tod gibt, hoffe ich, dass er die Zwischensequenz sehen konnte.«

Valves strenge Nutzungsbedingungen

Während die moralische Frage für die Community schnell geklärt war, kam schnell eine ernüchternde Warnung auf: die rechtliche Seite und die strengen Nutzungsbedingungen von Steam. Wir haben einen Rechtsexperten gefragt:

Zahlreiche Nutzer warnten den Fragesteller eindringlich davor, den Steam-Support zu kontaktieren oder Valve auf den Sachverhalt aufmerksam zu machen. Der Grund liegt im Steam Subscriber Agreement, also den AGB, denen jeder Nutzer bei der Accounterstellung zustimmt.

Dort ist festgehalten, dass ein Steam-Account und die damit verbundenen Spiellizenzen streng personengebunden und nicht übertragbar sind. Man kauft die Spiele nicht im klassischen Sinne, sondern erwirbt eine Lizenz zur Nutzung. Diese Lizenz erlischt mit dem Tod des Account-Inhabers. Eine offizielle Vererbung von Steam-Accounts ist nach den aktuellen Regeln nicht vorgesehen.

Mehrere Nutzer berichten von Fällen, in denen Steam Accounts gesperrt hat, nachdem bekannt wurde, dass der ursprüngliche Besitzer verstorben ist und Familienmitglieder den Zugang weiternutzten. »Kontaktiere auf keinen Fall den Support«, schreibt ein Nutzer unmissverständlich. Ein anderer ergänzt: »Steam wird den Account einfach komplett widerrufen, sobald sie erfahren, dass der ursprüngliche Besitzer verstorben ist.«

Was die Community rät

Angesichts dieser Problematik entwickelten die Nutzer eine Reihe von praktischen Ratschlägen, wie der Sohn das Andenken seines Vaters ehren kann, ohne den Account zu gefährden.

Unsichtbarkeitsmodus nutzen: Der am häufigsten genannte Tipp ist, sich in den Account einzuloggen und den eigenen Online-Status sofort auf »unsichtbar« zu stellen. So würde man Freunde auf der Freundesliste des Vaters nicht erschrecken oder den Verdacht einer Account-Übernahme erregen.

Der am häufigsten genannte Tipp ist, sich in den Account einzuloggen und den eigenen Online-Status sofort auf »unsichtbar« zu stellen. So würde man Freunde auf der Freundesliste des Vaters nicht erschrecken oder den Verdacht einer Account-Übernahme erregen. Profil anpassen: Eine Alternative wäre, die Profilbeschreibung des Vaters behutsam zu aktualisieren, um Freunde über die Situation aufzuklären und zu schildern, dass ein Familienmitglied den Account in Ehren weiterführt.

Eine Alternative wäre, die Profilbeschreibung des Vaters behutsam zu aktualisieren, um Freunde über die Situation aufzuklären und zu schildern, dass ein Familienmitglied den Account in Ehren weiterführt. Steam Family Sharing: Einige schlugen vor, die Familienfreigabe von Steam zu nutzen. Dazu müsste sich der Sohn einmalig in den Account des Vaters einloggen und seinen eigenen Account für die Familienbibliothek freischalten. Damit könnte er die Spiele des Vaters auf seinem eigenen Account spielen. Dies hat jedoch einen entscheidenden Nachteil: Spielfortschritte und Achievements würden auf seinem eigenen Profil gespeichert, nicht auf dem des Vaters, was dem ursprünglichen Wunsch des Nutzers widerspricht.

Während die moralische Frage für die Reddit-Community also schnell geklärt war, steht die ernüchternde rechtliche Seite dagegen. Doch jenseits der AGB von Steam wollen wir von euch wissen, was wirklich zählt: Wie seht ihr die Sache aus moralischer Sicht? Würdet ihr euch freuen, wenn eure Nachkommen eure Spielesammlung erben? Stimmt in unserer Umfrage ab!