Soldat 2: LAN-Party-Klassiker wird auf Steam fortgesetzt

»Nur Kinder der 90er werden verstehen...«, oder so ähnlich. Der chaotische, kostenlose 2D-Shooter Soldat war besonders auf LAN-Partys der frühen 2000er beliebt. Mit einer Optik wie bei Worms, aber stattdessen in Echtzeit, ballerten wir uns mit waffenstarrenden Pixel-Figürchen über den Haufen und hatten dabei - zugegeben - einen Riesenspaß.

Jetzt kündigte der polnische Entwickler Transhuman Design überraschend einen Nachfolger an: Soldat 2 soll im zweiten Quartal 2020 auf Steam zunächst im Early Access erscheinen. Ersten Bildern und einem Trailer zufolge erfindet sich Soldat 2 nicht neu, sondern will auf das bekannte Spielprinzip setzen.

Neuer Anstrich und zufallsgenerierte Level

Soldat 2 will sich treu bleiben, zumindest im Kern. Allerdings setzt der Shooter nicht mehr auf 2D, sondern kommt in 2,5D daher - also zwar einer 3D-Grafik, in der wir uns aber lediglich zweidimensional im Raum bewegen. Damit mutet Soldat 2 auf den ersten Blick eher wie eine modernisierte Version des Vorgängers an. Wie das aussieht, zeigt euch diese Bildergalerie:

Soldat 2 bekommt von Hand gebaute und prozedural generierte Maps, in denen sich Spieler im Multiplayer oder gegen Bots in klassischen LAN-Modi wie Team Deathmatch und Capture the Flag messen können. Per eigenem Level-Editor können Bastler eigene Map-Kreationen für Soldat 2 entwickeln.

Im späteren Verlauf des Early Access sollen zudem Modding-Tools hinzukommen. Damit wollen die Entwickler das Entstehen einer Modding-Szene fördern und das Fundament für viele von Fans erstellte Inhalte legen.

Auch Vorgänger kommt auf Steam

Der erste Teil Soldat erhält indes einen Steam-Release, und zwar noch bevor Teil 2 in den Early Access startet. Noch im ersten Quartal 2020 sollt ihr Soldat auf Steam kostenlos spielen können. Dann dürfen Interessierte, die bislang mit dem eigenen Download nichts anfangen konnten, die Faszination dieses schnellen und chaotischen 2D-Shooters nacherleben.

Wer schon jetzt reinspielen will, findet Soldat seit 18 Jahren kostenlos an der selben Stelle vor: Auf der Website des Entwicklers.