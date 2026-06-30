Solitaire, Minesweeper und Co.: Was war früher euer liebstes vorinstalliertes Windows-Spiel?

Sogar schon vor Windows 95 waren Spiele auf dem Betriebssystem vorinstalliert.

In Zeiten vor Steam haben wir Spiele auf dem PC noch via Diskette und CD-Rom gespielt. Aber selbst das war eigentlich gar nicht notwendig – zumindest, wenn euer Rechner mit einem Windows-Betriebssystem ausgestattet war. Microsoft lieferte da nämlich schon von Haus aus eine Reihe von Computerspielen mit, darunter zum Beispiel Solitaire, Pinball oder Minesweeper.

Erinnert euch einmal zurück: Welches dieser Spiele habt ihr damals am liebsten gespielt?

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Eine kurze Geschichtsstunde

Schon die allererste Windows-Version von 1983 kam mit einem integrierten Spiel. Damals war das Strategie-Brettspiel Reversi das einzige vorinstallierte Spiel, das noch bis Windows 3.1 mit dem Betriebssystem mitgeliefert wurde.

1988 entwickelte der Praktikant Wes Cherry das Singleplayer-Kartenspiel Solitaire für Windows 3.0, dessen ikonische Kartenrückseiten von Susan Kare entworfen wurden. Solitaire war aber nicht nur als Zeitvertreib gedacht.

Microsoft wollte den Nutzerinnen und Nutzern damit auch spielend beibringen, wie man einen Computer bedient - das war damals schließlich noch Neuland. Gerade der Umgang mit der Maus war für viele gewöhnungsbedürftig und durch das Drag-and-Drop-Prinzip konnten User diesen langsam aber sicher erlernen.

Nach Solitaire kam 1990 mit Windows 3.1 das legendäre Minesweeper dazu, bei dem ihr vielleicht bis heute nicht genau wisst, was eigentlich die Regeln sind. Aber keine Sorge, wir haben den Test zum Spiel (ein paar Jahre zu spät) nachgeholt und Redakteur Paul erklärt euch, wie das Pixel-Bomben-Spiel funktioniert:

In den letzten Jahrzehnten erweiterte und erneuerte Microsoft den Spielekatalog fleißig. Es kamen neue Kartenspiele wie Hearts und FreeCell dazu. Mit Windows 95 konntet ihr auf eurem PC mit 3D Pinball ordentlich flippern. 2012 brachte Microsoft die Spielekollektion Microsoft Casual Games heraus, die neben diesen Klassikern noch Spiele wie Sudoku und Mahjong enthielt. Das Bundle musste allerdings erst noch heruntergeladen werden und passt deshalb nicht in unsere Umfrage.

Windows hatte über seine Versionen hinweg aber noch einige andere Titel in petto. Falls ihr zu den wenigen gehört, die ihre Freizeit in der Autoscooter-Simulation Hover! oder dem XP- und Vista-Spiel Inkball versenkt haben, wählt oben »Ein anderes« aus und schreibt den Titel in die Kommentare!