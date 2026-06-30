Im Steam Summer Sale sind 6 Spiele eurer Kindheit reduziert, an die ihr seit 25 Jahren nicht mehr gedacht habt

Zeit für eine Zeitreise.

Ich höre heute noch das Knarzen der uralten Dielenbretter in der Bücherei meines Heimatdorfs, damals in den 90ern. Die Dorfbücherei, betrieben von freiwilligen Helferinnen in einer alten Scheune, gesäumt von zwei riesigen grünen Torflügeln. Drinnen: Haufenweise Bücher für jung und alt eingepfercht in engsten Gängen, Treppchen und Regalen. Platznutzung, wie sie auch Tetris kaum besser hinbekommt. Selbst als Knirps musste ich den Bauch einziehen, um durch die Flure zu navigieren – und navigieren musste ich, denn mein Ziel hatte mit Büchern gar nichts zu tun. Ich wollte Videospiele! Irgendwo ganz hinten.

Ich barg damals echte CD-ROM-Schätze. Die frühen Spiele zu Löwenzahn, Willy Werkel, Ronja Räubertochter, natürlich auch Die Abenteuer auf der Lego-Insel. Und ich dachte, ich schlauer Fuchs sei damit völlig allein.

Doch hier bei der GameStar haben das alle so gemacht! Kollegin Mary schwärmt gefühlt jeden Monat mindestens einmal von der Lego-Insel, selbst eher jüngere GameStar-Gesichter wie Kollegin Franzi haben noch Juwelchen wie Fritzi Fisch oder Spy Fox erlebt.

Deshalb covern wir den Steam Summer Sale 2026 heute mal aus einem anderen Blinkwinkel. Wir haben völlig obskure, aber rabattierte Spiele aus unserer und eurer Kindheit/Jugend rausgekramt, an die viele von uns seit über 25 Jahren nicht mehr gedacht haben. In diesem Sinne: Habt einen »nicen« Tag. Apropos ...

N.I.C.E. 2

Genre : Baller-Rennspiel

: Baller-Rennspiel Release : 2000

: 2000 Preis & Rabatt: 1,60 Euro (80 Prozent Rabatt)

Fand ich als Kind schon klasse: Autos mit Raketenwerfern.

Ich habe damals so viele Stunden in N.I.C.E. 2 versenkt, weil das Konzept damals wie heute einmalig ist: Autorennen ... aber mit Raketenwerfern auf der Karre. Und es steckte durchaus was im Paket: Über 40 Autos, über 20 Strecken, alle möglichen Geschosse, die Schäden an Getriebe, Motor, Bremsen, Transmission und, und, und verursachen können. Klar, N.I.C.E. 2 bleibt ein oberflächliches Arcade-Chaos, aber für unter 2 Euro lohnt sich der Trip in die Vergangenheit allemal.

Freddi beziehungsweise Fritzi Fisch

Genre : Adventure

: Adventure Release : 1994

: 1994 Preis & Rabatt: 4 Euro (40 Prozent Rabatt)

Hinter der Fisch-Dame Freddi steckt ein weltberühmter Entwickler.

Ich zitiere mal Kollegin Natalie: »Ich habe die Freddi-Fish-Spiele (sagt das mal drei Mal ganz schnell hintereinander!) als Kind verschlungen. Freddi und ihr bester Freund Luther erleben in diesen Point-and-Click-Adventures unterschiedliche Abenteuer – und die sind so lustig, dass ich mich bis heute liebend gern an zahlreiche Momente aus den Spielen erinnere. Perfekt für Kinder ab 4 bis 99.«

Was viele Leute nicht wissen: Die Freddi-Fish-Spiele stammen tatsächlich aus der Feder von Ron Gilbert, dem Schöpfer von Monkey Island. Und ich würde sogar behaupten, die Freddi-Fish-Spiele eignen sich heute noch für ein junges wie junggebliebenes Publikum.

Die Völker

Genre: Aufbaustrategie

Release: 1999

Preis & Angebot: 1,35 Euro (75 Prozent)

PLUS-Archiv 2:36 Die Völker - Test-Video - Test-Video

Okay, kleiner Seitensprung zu GOG, denn diese Aufbaustrategie-Perle muss ich einfach aufnehmen: Die Völker! Ich zitiere Kollegin Miffy: »Mein Bruder und ich haben früher viel zusammen gezockt und eines der Spiele, die auf dem Familienrechner überhaupt liefen, war Die Völker. Das war ein Aufbauspiel wie Die Siedler. Das wirklich Obskure war dabei vor allem der Aufhänger: Wir spielen eine von drei Alien-Völker, die wegen besoffener Störche nicht auf verschiedenen, sondern auf einem Planeten gelandet sind: die blauen Pimmons, die Amazonen, und die insektenartigen Sajikis und das endet natürlich mit einem Wettrüsten.«

Die Völker war ein kleiner Seitenhieb gegen Starcraft und Die Siedler, konnte aber als cooles kleines Aufbauspiel auf komplett eigenen Beinen stehen. Die Fortsetzung Die Völker 2 übrigens auch. Und wollt ihr noch was richtig, richtig Obskures lesen? Ich muss bei Die Völker immer an Der Herr der Pilze denken, ein kostenloses Werbespiel, das Publisher Jowood damals auf jede Demo-CD packte. Das Ding spielt im Völker-Universum, ist aber ein Moorhuhn-Klon, in dem ihr mit Punkten Munition kauft und so weiter. Das Spielchen ist so obskur, dass man nicht mal auf YouTube irgendein Gameplay-Video dazu findet.

Little Fighter 2 Remastered

Genre : Klopper

: Klopper Release : 1995 (Original), 2025 (Remaster)

: 1995 (Original), 2025 (Remaster) Preis & Rabatt: 11 Euro (30 Prozent Rabatt)

Guckt euch diese Grafik an. Für die Ewigkeit.

Little Fighter 2 habe ich damals gespielt bis zum Umfallen. So sehr, dass in meinem Elternhaus noch reihenweise Zeichnungen rumflattern, auf denen ich die ganzen Charaktere verewigt habe. Meine Favoriten waren der gepanzerte Saint-Seiya-Verschnitt Louis, der seine Rüstung abwerfen und zum Lanzenkrieger LouisEX werden konnte. Oder Firen und Freeze, die ineinander laufen und zum Superkämpfer Firzen verschmelzen.

Little Fighter 2 ist bis heute einzigartig. Ein Mix aus Arena-Klopper und Beat 'em up, in dem sich alle möglichen schillernden Charakteren mit Fäusten, Waffen und Schmackes aufs Fressbrett geben. Für mich als Street-Fighter-Kid fühlte es sich so frivol an, einfach zum Baseball-Schläger zu greifen, wenn die Faust nicht reicht.

Little Fighter 2 wurde damals von einem Entwickler in Hong Kong entwickelt, auf die Bravo-Screenfun-CD gepresst und erst letztes Jahr als Remaster auf Steam zurückgebracht. Das Remaster bekommt recht viel Kritik, weil es keinerlei Controller-Unterstützung zu geben scheint, also informiert euch ruhig nochmal über die Details. Trotzdem: Alleine, dass ich Little Fighter nach all den Jahren immer noch spielen kann, ist eine Erwähnung wert.

Spy Fox in: Dry Cereal

Genre : Adventure

: Adventure Release : 1997

: 1997 Preis & Rabatt: 4 Euro (40 Prozent Rabatt)

Spy Fox ist ein Spion, aber auch ein Fuchs.

Ich habe keine Ahnung von Spy Fox, deshalb lasse ich Kollegin Franzi zu Wort kommen: »Ich habe ewig nicht mehr an Spy Fox gedacht, bis mir Steam die Reihe wieder vorgeschlagen hat. Schande über mein Haupt! Denn gerade Teil 1 hat so ikonische Figuren - wie zum Beispiel Professor Quack, der die coolsten und auch merkwürdigsten Agenten-Gadgets erfindet (Laser-Zahnbürste, Röntgen-Kaugummi, Nachtsicht-Schuh). Ich werde dann jetzt in Nostalgie ertrinken und mit einem Schwein Quartett spielen. Hallo?! Der Wetteinsatz ist Krims Krams! Ach ja, falls ihr mit 007 First Light gerade durch seid: Spy Fox ist eine direkte Parodie auf James Bond. Wenn ihr also lustigen Nachschub braucht: Agent Fuchs ist euer Mann!«

Von Spy Fox erschienen, lasst mich kurz in die Notizen lunzen, drei Adventures und zwei Arcade-Spiele. Wenn ihr alle fünf Spiele auf einmal abstauben wollt, zahlt ihr auf Steam aktuell nur 12 Euro dafür.

Gex Trilogy

Genre : Platformer

: Platformer Release : 1996 (Original), 2025 (Neuauflage)

: 1996 (Original), 2025 (Neuauflage) Preis & Rabatt: 12 Euro (60 Prozent Rabatt)

Gex ist eines der vielen unbesungenen Platformer-Maskottchen der 90er. Ruhe in Frieden.

Man muss sich Gex nur eine Sekunde anschauen, um direkt zu checken: Ja, der Gecko stammt aus den 90ern. Ein Mario-Klon mit Sonnenbrille auf Cool getrimmt, wie es damals so oft probiert wurde. Und auch wenn dem Gecko nie der richtig große Durchbruch gelang, gehört ihm doch bis heute ein kleiner Sonderplatz in unseren Herzen. Vor allem bei Kollegin Natalie:

»Die Gex-Spiele habe ich mir direkt selbst in den Warenkorb gepackt, denn als Kind habe ich lediglich einen einzigen Level vom Gecko-Plattformer gespielt. Das Friedhof-Level war damals auf irgendeiner Demo-CD-ROM aus der Kellogspackung drin – und ich habe es hoch und runter gespielt! Ich bin überzeugt, dass ich noch heute auf Anhieb alle Geheimnisse in dem Kapitel finden werde!«

In der Gex Trilogy auf Steam findet ihr alle drei Abenteuer des Geckos. Ab dem zweiten Teil wechselte die Ansicht in 3D, im Original wurde noch strikt in 2D gehüpft.

Jetzt seid ihr dran: Grabt in euren eigenen Erinnerungen und verratet uns eure Juwelen, die man selbst nach all den Jahren noch auf Steam, GOG und Co. spielen kann!