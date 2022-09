Survival-Hoffnungsträger Sons of the Forest erneut verschoben, dafür kleiner Gameplay-Clip

Sons of the Forest sollte ursprünglich schon im Mai dieses Jahres erscheinen. Daraus wurde offensichtlich nichts und das Survival-Spiel wurde auf Oktober 2022 verschoben. Wie die Entwickler nun aber bekannt geben, können sie auch dieses Datum nicht einhalten – Sons of the Forest soll nun am 23. Februar 2023 veröffentlicht werden.

Worum es in Sons of the Forest geht, seht ihr hier:

Wieso die Verspätung?

Laut dem Entwicklungsstudio Endnight Games ist der schiere Umfang des Projekts schuld an der Verspätung. Wie die Macher per Twitter bekannt geben, fiel es ihnen schwer, ein genaues Release-Datum festzulegen. Dazu betonen sie, es werde sich um die letzte Verschiebung handeln.

Für 30 US-Dollar, also damit vermutlich 30 Euro hierzulande, könnt ihr euch das Spiel zum 23. Februar sichern.

Wie ihr oben sehen könnt, gab es zusätzlich einen kurzen Gameplay-Clip zum Trost. Der zeigt neben ein paar schwimmenden Holzstämmen und kämpfenden Kannibalen auch einen kurzen Ausschnitt in einem modernen Innenraum. Dort bekämpft ihr offenbar mithilfe einer Kettensäge einen Mutanten.

Heiß erwartet

Das ist für einige von euch sicherlich besonders ärgerlich, immerhin war Sons of the Forest schon vor zwei Jahren bei euch das mit Abstand meistgewünschte Survival-Spiel. Aber auch international sind viele Spieler heiß drauf: Der Forest-Nachfolger ist laut steamdb auf Platz 10 der meistgewünschten Spiele!

Der wohl größte Survival-Konkurrent Ark 2 soll ebenfalls nächstes Jahr erscheinen. Alle Infos zum Spiel mit Vin Diesel findet ihr hier:

Was haltet ihr von der Verschiebung? Freut ihr euch trotz der zweiten Verspätung noch immer auf Sons of the Forest oder versprecht ihr euch mehr von Ark 2? Oder habt ihr einen ganz anderen Survival-Favoriten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!