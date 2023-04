Sons of the Forest: Update 3 ist da - ein neues Feature verstört und belustigt die Community zugleich

Dass es bei Sons of the Forest nicht gerade zimperlich zugeht, ist bekannt. Das macht ein Details der Update 3-Patch Notes aber nicht weniger verstörend.

Update 3 für Sons of the Forest ist da! Der neueste Patch für das Survival-Spiel bringt nicht nur zahlreiche Bugfixes und Verbesserungen, sondern auch eine Handvoll neuer Inhalte. So zum Beispiel das Einrad Knight V , ein Nachtsichtgerät oder Sonnenkollektoren, mit denen ihr Glühbirnen zum Leuchten bringen könnt.

Ein ganz bestimmtes Detail in den Patch Notes sorgt außerdem auf Reddit gleichermaßen für Bestürzung und Belustigung: Offenbar konnten die Leichen von Babys zuvor nicht schwimmen. Update 3 ändert und verpasst den Körpern der getöteten Mutanten Auftrieb im Wasser. In den Patch Notes von Update 3 steht dabei wortwörtlich:

Tote Babys haben jetzt im Wasser Auftrieb.

Das ist nur ein kleines bisschen verstörend und zieht entsprechende Reaktionen der Community nach sich. Wir haben ein paar davon wie folgt für euch verlinkt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Link zum Reddit-Inhalt

Link zum Reddit-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Link zum Reddit-Inhalt

Link zum Reddit-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Link zum Reddit-Inhalt

Link zum Reddit-Inhalt

Doch zurück zum Thema: Update 3 steht seit dem 7. April 2023 um 1 Uhr nachts zum Download zur Verfügung. Was genau der Patch bringt, erfahrt ihr auf Seite 2 dieses Artikels - dort haben wir sämtliche Patch Notes für euch parat.

Gemäß erster Community-Reaktionen sorgen natürlich vor die neuen Inhalte für Aufsehen. So gibt es mit dem elektrischen Einrad Knight V jetzt in Sons of the Forest sowas wie ein Fahrzeug, mit dem man sich wesentlich schneller über die Insel bewegen kann. Den Fundort des Knight V haben Fans bereits auf Reddit geteilt.

Die sogenannten Spring Trap (eine Art Falle, die ihr Opfer in die Luft schleudert), bringt offenbar auch ziemlich viel Quatsch-Potenzial mit. So haben Spieler damit bereits eine Art Aufzug gebaut oder gezeigt, wie man die Spring Trap mit dem Gleiter kombinieren kann, um so möglichst schnell Auftrieb zu bekommen und durch die Gegend zu fliegen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Link zum Reddit-Inhalt

Link zum Reddit-Inhalt

Was bei Sons of the Forest sonst so passiert: Alle wichtigen Infos zu Sons of the Forest oder auch nützliche Guides zu Sons of the Forest haben wir übrigens unter den folgenden Links für euch zusammengefasst. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick hinein:

Wie bereits erwähnt findet ihr sämtliche Patch Notes zu Update 3 von Sons of the Forest auf Seite 2 dieses Artikels. Dort bekommt ihr einen Überblick, was für Bugfixes und Anpassungen es neben den neuen Features geht.

Habt ihr Update 3 von Sons of the Forest bereits heruntergeladen und selbst ausprobiert? Wenn ja, was haltet ihr von dem neuen Patch? Welche Features und Verbesserungen würdet ihr euch für die Zukunft des Survival-Spiels wünschen, das sich aktuell noch im Early Access befindet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!